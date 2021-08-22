مكاتب تنسيق جامعة كفر الشيخ تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى

يواصل مكتب تنسيق جامعة كفرالشيخ الرئيسي لتنسيق الثانوية العامة ومعامل التنسيق الإلكتروني استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مكثفة وتجهيز كامل لمعامل التنسيق وتسهيل كافة الاجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

وأوضحت الدكتور أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسى ومعامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق يشهد إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وأكدت شاكر، أن إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التي تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة.

وأشارت المشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم في إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية ،ويأتي ذلك ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة .

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بأن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التى تستقبل طلاب الثانوية العامة، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بإلتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة تطبيقا لتعليمات وخطة إدارة الجامعة، والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

كما وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا على أبنائنا الطلاب.