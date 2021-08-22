أين تذهب هذا المساء؟ .. نشرة «الدستور» الثقافية اليوم الأحد

تشهد القاهرة عددا ممن الفعاليات، اليوم، من أمسيات محكي القلعة حيث فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، مرورا بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية ومعارض الفن التشكيلي بالقاهرة، وصولا إلى الإسكندرية حيث يعقد البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشر، ويحفل اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 ، بالكثير من الأمسيات الثقافية والفنية التي نرصدها لكم في نشرة الـ"الدستور" الثقافية.



- يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة والنصف مساء، حفل جديد من حفلات "شخصية مصر الثقافية"، التى يقدمها المخرج الفنان إنتصار عبد الفتاح.

ـ ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، بمقره الكائن بحي السيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثانية عشر ظهرا، احتفالية فنية وثقافية كبرى تتضمن مجموعة من الإنشطة والفعاليات الفنية والندوات، يليها وفي الثانية عصرا تقام ورشة بعنوان "العزف بالألوان" تتضمن رسم وتلوين وموسيقي وزخرفة لأطفال وشباب المركز، يقدمها مجموعة من الفنانين، ويعقبها ورشة أشغال فنية ويدوية ويقدمها الفنان محمد عبد الحليم.

ندوة ثقافية عن مبادرة "حياة كريمة" في جامعة القاهرة

- بمناسبة يوم العمل الإنساني، والذي حددته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام للإعتراف بمجهودات العاملين فى المجال الإنسانى والمجتمعي، تقام في الخامسة مساء ندوة ثقافية عن مبادرة "حياة كريمة"، تقدمها دكتورة أميرة تاوضروس الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمحاضر بأكاديمية ناصر، وحديث حول المبادرة وتأثيرها علي الإنسان المصري ومستقبله ومردود المبادرة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً .

-تختتم في السابعة مساء الاحتفالية بعرض لأوركسترا الأنامل الصغيرة، ويقدم الأوركسترا مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، منها ( معانا ريال، طيري يا عصفورة، الشاطر عمرو، مانتش قد الحب، موسيقي نادي السينما، كرنفال دو باريس، ميدلي عمر خيرت، موسيقي بيلا تشاو، وسهر الليالي)، وغيرها من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية .

- افتتاح معرض "شخبطة" لداليا ناجح في الأوبرا

- يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أيضا فى السادسة مساء، بقاعة زياد بكير المعرض الفردي الخاص للفنانة داليا ناجح، والذي يقام تحت عنوان "شخبطة" والذي يضم حوالي 50 لوحة، يليها وفي السابعة افتتاح فعاليات المعرض الجماعي، ملتقى ( رؤى عربية 9) وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.



- يحتضن أتيليه القاهرة في السابعة مساء، افتتاح المعرض الفردي الأول، للطفلة جيرا أحمد الطويلة، والذي يقام تحت عنوان "زوايا".

- حفل غنائي لهلا رشدي في محكى القلعة

وضمن فعاليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يستقبل محكي القلعة في الثامنة مساء اليوم حفل غنائي فني للفنانة الشابة هلا رشدي وفرقتها الموسيقية. يليها في العاشرة، حفل آخر يحييه الفنان طارق العربي طرفان وأبناؤه. حيث يقدم بمصاحبة أولاده تالا ومحمد وديمة. باقة من من أشهر الأعمال الغنائية لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة.

- تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم عددا من الفعاليات واللقاء الثقافية والفنية. تحيث عقد في الثانية عشرة من ظهرا، الجلسة الثانية من مؤتمر "السرد السكندري في ظل كورونا"، يليها في الثالثة والنصف عصرا، حلقة نقاشية تحت عنوان: "اتجاهات القراءة الأدبية المعاصرة".أما في السابعة مساء، فتعقد ندوة أخري تحت عنوان "تفاءل..اِسعَ". عن التفاؤل. عن السعي، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشر، والتي تستمر حتى 30 أغسطس 2021.

أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "كل المدن أحلام"

-تعقد في السادسة مساء، بمركز القنصلية الثقافي، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "كل المدن أحلام"، والصادر مؤخرا عن دار آفاق للنشر للشاعر جرجس شكري، ويناقشه الناقد والمفكر نبيل عبد الفتاح.

- في السابعة مساء، يحتضن نادي أدب "آفاق"مناقشة لرواية «مناسك الخوف» للكاتبة سلوى محسن، ويناقشها الدكتور صلاح السروي أستاذ النقد والأدب بجامعة حلوان.

- في إطار احتفالاتها بمرور عامها الأول، تنظم دار معجم للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة كتاب "حلاج الأوتار" للكاتب محمود العطار، الذي يصحبنا لما هو خلف كواليس الأغاني العربية في القرن العشرين. ويحاور كل من الناقد محمد دياب والكاتب الصحفي محب جميل، يتضمن الحفل فقرات وفواصل موسيقية وغنائية، وذلك بمركز قنصلية الثقافي بوسط القاهرة.