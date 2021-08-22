فرقة توشكى للفنون التلقائية تقدم عرضا مميزا بثقافة أسوان (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المشاركة في تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والمحرومة، حيث أقيمت عدد من الفاعليات بقرية العتمور بحري بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى سيد.

وتضمنت الفاعليات محاضرة بعنوان "الختان فى الأديان السماوية"، ألقتها ريهام منصور، حيث أشارت إلى أن ختان الإناث هي الإجراءات التي تغير عن عمد أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، و لا يوجد لهذه العملية أي فوائد صحية للفتيات والنساء، و يمكن أن تسبب هذه العمليات نزيفًا حادًا ومشكلات صحية نفسية لدى الفتيات، منها عدوى وعقم، بالإضافة إلى مضاعفات الولادة وزيادة خطر الوفيات.

وتم اكتشاف مواهب من أهالي وأطفال القرية في "الغناء وإلقاء الشعر"، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى بقصيدة "كيود، أمى" ، ومحمد طاهر السايح بقصيدة "محمد أجمل ما رأت عيني، هذا فتاي"، إلى جانب إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وعمل ورشة فنية "مسكات من الفوم للأطفال"، للمدربة شيماء طه.

وفي الختام قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية عرضًا متميزًا لها من خلال مجموعة من التبلوهات النوبية، وهي: "العمل والإنتاج والزراعة، الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد".

كما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، يوم ثقافي للطفل بمناسبة الاحتفاء "بيوم وفاء النيل"، وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "نعمة الماء" ألقاها حسين بكري تحدث عن الماء، وأنه أساس الحياة، فهو مهم جدًا لاستمرار حياة الكائنات الحية على الأرض، وأهمية الحفاظ على المياه من الإسراف والإهدار.

كما أقيمت ورشة عمل فنية للمدربة الفنانة ولاء حسين "تصميم بوست مركب فرعوني"، إلى جانب ورشة عمل لتعلم "تركيب وإصلاح صنبور المياه" نفذها مصطفى ضوى مهندس بشركة مياه الشرب، وقد قام بعض الأطفال بتنفيذ التجربة بشكل عملي، تلا ذلك اكتشاف لبعض مواهب الأطفال، حيث قام يوسف أحمد بالغناء، وإيمان ويحيى ومريم بالإنشاد الديني وسط جو من البهجة.

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى

عرض فرقة توشكى