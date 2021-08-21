البعثة الأممية ترحب بالإفراج عن المحتجزين في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بالإفراج الذي تم مؤخرا عن المحتجزين نتيجةً لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) والتزامها الراسخ بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجددت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان مساء اليوم، عبر موقعها الالكتروني، مناشدتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس مشيدة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي. وتؤكد البعثة مجدداً أنه لا ينبغي تسييس الوصول المياه وإمداداتها.

الإفراج عن المحتجزين

من جانبها، أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اليوم السبت، أنه سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين في شرق ليبيا وغربها.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن هذا الأمر يأتي ضمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تبادل المحتجزين بسبب الأعمال الحربية.

وأضاف المحجوب أنه تم صباح اليوم إطلاق سراح حوالي 17 سجينًا من قبل القوات المسلحة الليبية في سرت، حيث قام باستلامهم أعيان وحكماء مدينة مصراتة، وبحضور رئيس أعيان وحكماء مصراتة.

وأوضح أن المحتجزين الذين تم استلامهم هم من مدن مصراتة والخمس والقربولي وبني وليد، مؤكدًا أن عمليات التبادل وإطلاق السراح ستستمر حتى رجوع جميع المحتجزين من الطرفين بالكامل إلى مدنهم.