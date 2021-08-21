كمال الشناوى.. الدنجوان

كمال الشناوى.. عملاق من عمالقة الفن المصرى، واسم خالد فى السينما العربية بأكثر من ٢٠٠ عمل فنى قدمها خلال مشواره الطويل.

ولد كمال الشناوى فى دولة السودان، ثم انتقل إلى مصر، والتحق بكلية التربية الفنية وعمل مدرسًا للرسم، ثم وقف أمام الكاميرا للمرة الأولى عام ١٩٤٨، وقدم فيلم «غنى حرب»، وكان معروفًا عنه أنه يستطيع تقديم جميع الأدوار، فجسد أدوار الشر والدراما والكوميديا بشكل بسيط وسلس.

تزوج من شقيقة الفنانة شادية، ولكن لم يستمر الزواج طويلًا وانفصلا بعد ٣ أعوام فقط، واستكمل بعد ذلك حياته الفنية بشكل رائع وحقق نجاحات من خلال السينما، ثم تزوج من الممثلة ناهد شريف التى انفصل عنها بعد ٤ أعوام، ولكن كان دائمًا يصفها بأنها امرأة رائعة وخفيفة الظل. دام مشواره الفنى نحو ٦٢ عامًا حتى رحل عن عمر ناهر الـ ٩٢ عامًا فى ٢٢ أغسطس عام ٢٠١١.