السبت 21 أغسطس 2021
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مصر

خاص| «التضامن»: إيرادات «ديارنا» بمارينا ستصل لـ11 مليون جنيه

ديارنا
ديارنا

توقع عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، أن تصل إيرادات معرض «ديارنا مارينا» إلى 11 مليون جنيه، ومن المقرر أن تنتهى فعالياته الأربعاء.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن في تصريحات لـ«الدستور» أن معرض «ديارنا» بمارينا يعد من أهم المعارض التي تتم على مدار العام، نظرا للإقبال الكبير عليه ما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، لـ«الدستور»، إن المعرض يدعم ويشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ويدعم المشروعات متناهية الصغر، كما يساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأكدت أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأوضحت القباج، أن أي عارض بمعرض  ديارنا لا بد وأن يبدأ بتسجيل استمارة رغبة المشاركة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم يسجل  من خلالها الاسم والمنتج  الذي يقدمه، مشيرة إلى أنه يتم  مراعاة أن يكون هناك عدالة في توزيع وتسويق المنتجين المختلفين من المحافظات المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه إذا كان العارض غير مسجل بقاعدة البيانات، يجرى تسجيله ويخضع المنتج الخاص به لاختبارات معينة للتأكد من جودة المنتج قبل المشاركة.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة الاقتصاد الوطني اقتصاد غير الرسمى عمالة غير المنتظمة المشروعات متناهية الصغر

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