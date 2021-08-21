رئيس مدينة القصاصين يكرم التاسعة على الثانوية الأزهرية

كرم مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، ومحمدعبدالمنعم نائب رئيس المركز وسمير طلبة، سكرتير المركز والمدينة، إيمان على عبدالحى، الطالبة بمعهد فتيات العوايضة الثانوية الأزهرية بقرية الشروق التابعه لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الحاصلة على الترتيب التاسع على مستوى الجمهورية.

وأعرب عباس عن سعادته البالغة بنجاح الطالبة إيمان على عبدالحى بالثانوية الأزهرية وحصولها على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق وفى حياتها العملية العلمية.

وأكدت الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية، سعادتها بتكريم رئيس المدينة والقيادات لها، مؤكدة أن التكريم بمثابة حافز لها لمواصلة تفوقها.

أكد أنها تتقدم بخالص الشكر والعرفان لوالدها الذي يعمل مديرًا للشئون القانونية بجامعة قناة السويس، ووالدتها ربة المنزل اللذان وفرا لها الأجواء المناسبة للتفوق، لافتة إلى أنها تدين لوالدها ووالدتها ربة المنزل اللذان وفرا لها الأجواء المناسبة للاستذكار طوال العام الدراسي ومن ثم التفوق.

وقالت إن شقيقتها منار كانت ضمن أوائل التعليم الأزهري بمحافظة الإسماعيلية حيث حصدت المركز الثالث، وهى الآن، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الترجمة الفورية بالعاشر من رمضان، وشقيقها الصغير محمد بالصف الأول الإعدادي الأزهري.

أضافت أنها لم تستقر على الكلية التي ستلتحق بها، لكنها تفاضل بين الترجمة الفورية مثل شقيقتها الكبرى أو الإعلام.

وتوجهت التاسعة على مستوى الجمهورية بالشكر لمدير معهد "فتيات العوايضة" والمدرسين الذين ساهموا في تفوقها الدراسي، موضحة أن مدير المعهد والمدرسين لم يقصروا على الإطلاق في عملية تسهيل استذكار دروسها طوال العام، وحصلت على مجموعات للتقوية في بعض المواد الصعبة فقط.

أكدت أنها تنتمي للريف الإسماعيلاوي بنطاق منطقة الهوانية بقرية الشروق أحد توابع مركز ومدينة القصاصين الجديدة، التي أفرزت العديد من النوابغ في كافة المجالات على رأسهم العميد أحمد علي، وسارة سمير الحاصلة على العديد من الألقاب العالمية في رفع الأثقال، ولاعبي كرة القدم محمد فتحي ومحمد حسونة بالإسماعيلي وبيراميدز والقناة.