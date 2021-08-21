الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس

الطماطم
الطماطم

كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن سبب زيادة أسعار الطماطم لهذا الموسم في بعض الأسواق إلى عشرة جنيهات للكيلو، قائلا إن انخفاض الإنتاج سبب رئيسي وراء ذلك الارتفاع. 

وأضاف أبو صدام، في تصريح لـ"الدستور"، أن السبب الثاني وراء الزيادة هو تعرض العروة الثانية إلى موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تعسر الإنتاجية وانخفاضها عن المواسم السابقة، لافتا إلى أن السبب الثالث هو ارتفاع أسعار جميع المنتجات الزراعية الأخري، بسبب التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن في بداية زراعة عروة جديدة للطماطم في الوجه البحري، بالتالي يتم الاكتفاء الذاتي لحاجة السكان منها.

وأما بالنسبة لأسعار البطاطس، قال أبو صدام إن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع لعدم وجود عروة جديدة، موضحا أن بطاطس الموجودة حاليا في الأسواق مخزنة في الثلاجات منذ مايو الماضي. 

ولفت إلى أنه يوجد زيادة طلب من التجار على أسعار البطاطس، حيث تم شراء الكيلو في السابق بجنيهين، وتم بيعها بأسعار تصل لـ 10 جنيهات، بسبب زيادة الطلب عليها، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 25%.

حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين أسعار الطماطم زيادة أسعار الطماطم ارتفاع أسعار البطاطس

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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