السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بمدينة السلام.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة القسم، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش– طبنجة- فرد خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة-  2 ميزان حساس– مبلغ مالي– 4 هواتف محمولة).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس السلام نيابة مخدر قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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