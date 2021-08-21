طبيبة عن أشعة الشمس: «ليها فوائد كتير بس الناس متعرفهاش»

في هذا الوقت من العام، تحديدًا في شهر أغسطس يسافر المواطنين لقضاء العطلة الصيفية علي شواطئ البحر، خصوصًا عقب الانتهاء من الامتحانات، للتمتع والحصول علي كمية كبيرة من الراحة النفسية، بعد ضغوطات التي مروا بها طوّال فترة الدراسة.

ولتفادي آشعة الشمس الضارة والتعرف على أوقات الجلوس للاستفادة منها، تواصلت "الدستور" مع دكتور سمر عبداللطيف، استشاري الجلدية للتعرف علي أضرار وفوائد الشمس، في سياق السطور التالية:-

وقالت الدكتورة سمر عبد اللطيف، استشاري الجلدية العلاجية، إن آشعة الشمس لها العديد من الفوائد التي لا يعرفها الكثير من الناس، من ضمنها زيادة فيتامين "دال" في الجسم، وأهمها التقليل من الإصابة بمرض السرطان.

ونصحت عبد اللطيف المواطنين بتجنب آشعة الشمس في الفترة من الحادية عشر صباحًا حتى الرابعة عصرًا بسبب قوة أشعة الشمس الضارة، وتابعت أن الأشعة الضارة تتسبب في ضربات شمس وحروق شديدة وتسلخات للجلد، وايضا حدوث حالة من الإغماء.

أشارت إلى أن الشمس لها فوائد كثيرة، لكن يجيب استخدامها بشكل صحيح يفيد الجسم فهي تقوي عظام الجسم لأنها تحفز علي إنتاج فيتامين" D " لذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام.

وأكدت أن التعرض لأشعة الشمس يقوي جهاز المناعة، في فترة الظهيرة لأن التعرض لأشعة الشمس يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء والقيام بوظيفتها الرئيسية في تعزيز مناعة الجسم ومقاومته، وايضا تقتل أشعة الشمس البكتيريا الضارة للإنسان.

وذكرت دكتور سمر أن أشعة الشمس تقوم بالحفاظ علي اتزان الجسم والتقليل من الشعور بحالة الاكتئاب، لافتًة إلى أن التعرض لأشعة الشمس مفيد في لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية كالالتهابات والأكزيما والصدفية والتنيا وحب الشباب، وايضا يسهل عملية وصول الأكسجين إلى الخلايا.

أفادت أن الشمس على التقليل من مستوي الكولسترول في الدم ، عن طريق تحويل الكولسترول إلى هرمونات الستيرويد والهرمونات الجنسية الضرورية لعملية التكاثر، وتساعد علي الحماية من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأيضا تساعد علي عدم الإصابة بمرض ألزهايمر، لافتًة إلى أنها تساعد على التقليل من وجع آلام الأسنان، كما تعمل على الحماية من مرض التهاب المفاصل، كما أنها تساعد على تليين المفاصل المتصلبة.



نصائح للحماية من أشعة الشمس الضارة:-



نصحت دكتور سمر من استخدم كريم واقي تبع وزارة الصحة للحماية من أشعة الشمس ويكون ملائم للبشرة قبل النزول للبحر أو التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة.

- يجب أرتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس الضارة وخصوصا صغار السن.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة تساعد في حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة والحكه

- الجلوس تحت الشمسية من وقت لآخر لمنع الإصابة بضربة شمسية

- عدم نزول البحر أثناء أشعة الشمس الشديدة لعدم التعرض للحروق.

- الإكثار من شرب العصائر الفريش والماء لمنع الإصابة بالجفاف‪.