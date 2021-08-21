وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك لرغبة المواطنين في الحصول على جرعتي اللقاح خاصة الراغبين في السفر للخارج، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات حجز اللقاح عبر موقع وزارة الصحة.

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على أن تكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن و الراغبين في السفر للخارج و أعضاء الفريق الطبي داخل مستشفيات العزل وخارجها يعقبهم فئة الشباب من الجنسين، وذلك للحفاظ على انخفاض نسب الإصابة اليومية والتي يتم إحصائها وفقا لتقارير المعامل المركزية التابعة لمستشفيات العزل التي تدعمها الحكومة للتعامل مع المصابين والإشراف على علاجهم طوال العزل الصحي.

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في السفر عبر موقع كورونا

يمكن للراغبين في السفر للخارج الحصول على جرعتي لقاح كورونا لاستكمال أوراقهم للحصول على تأشيرة السماح بدخول أراضي الدولة التي يرغبون في السفر إليها باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان المخصص للقاح كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الفئة المستهدفة ( فريق طبي، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، المسافرين للخارج)

كتابة بيانات الراغب في التسجيل كاملة

اختيار منطقة السكن لتحديد مكان الحصول على اللقاح

كتابة الرقم القومي للراغب في اللقاح

كتابة الحالة الصحية للراغب في اللقاح

كتابة رقم هاتف محمول للراغب في اللقاح

الضغط على زر الإستعلام

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رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

مراكز تطعيم لقاح كورونا للراغبين في السفر

خصصت وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا للراغبين في الحصول على الجرعتين لإنهاء إجراءات السفر للخارج حيث تم افتتاح 126 مركزا طبيا لهم على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث يحصل المسافر على شهادة صحية مؤمنة عقب دفع رسوم 250 جنيه تطلب أثناء الحصول على تأشيرة السفر.