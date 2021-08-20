رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. يبحث كثير من المعلمين والمواطنون عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الرسمي 2021، وذلك وفقا للتوجيهات الرئاسية التي قررت أن تمنح جميع الموظفين بها اللقاح.

تستعرض "الدستور" في ذلك التقرير رابط تسجيل اللقاح للمعلمين 2021.

تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الرابط الرسمي للتسجيل بلقاح فيروس كورونا وذلك للمعلمين إجباريا للحصول عليه، حفاظا على سلامتهم وصحة المواطنين.

قامت وزارة التعليم بالتواصل مع جميع المديريات التعليمية كتاب دوري من أجل متابعة أعمال تلقيح العاملين والمعلمين بها وذلك ضد فيروس كورونا.

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

[email protected]

وعملت وزارة التربية والتعليم في مصرعلى تسهيل عملية التسجيل لتلقي تطعيم كورونا، من خلال المراسلة الإلكترونية بواسطة البريد الإلكتروني الذي يخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا وهو الآتي:

[email protected]

وأظهر المعلمون والمدرسون الاهتمام بالحصول على اللقاح، وذلك بالبدء في التساؤل والبحث لمعرفة رابط تسجيل اللقاح للموظفين والعاملين بمجال التعليم، وسيتم منعهم من الدخول العام الدراسي المقبل 2021- 2022 من باب المدرسة في حالة عدم حصولهم على اللقاح.

الموعد الأخير لتسجيل لقاح فيروس كورونا للمعلمين 2021

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن آخر موعد لتسجيل بلقاح فيروس كورونا للمعلمين والموظفين الذين لم يقوموا بتسجيلهم للحصول على التطعيم، ولم يتمكنوا من الدخول في حالة عدم تلقيهم.

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وأشارت وزراة التربية والتعليم بمصر في الكتاب الدوري لها إلى أن- على العاملين بالمدارس والموظفين- آخر موعد للتسجيل لتلقي اللقاح هو يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.