المعمل الجنائى يعاين حريقًا شب فى محل أدوات كهربائية فى دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في محل أدوات كهربائية، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.

كان قد شب حريق داخل محل صيانة أدوات كهربائية بمنطقة دار السلام، جنوب محافظة القاهرة، وامتدت النيران لشقة سكنية بالطابق الأول بذات العقار، دون خسائر بشرية، وتشير التحريات الأولية إلى حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد محال الصيانة، وامتداده لشقة سكنية بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، ويكافح رجال الإطفاء لإخماده، وتم إخماد النيران.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، وإطفاء أعقاب السجائر في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص لها من أهم مسببات الحرائق.

- ويعتبر الماس الكهربائي أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.