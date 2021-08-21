السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 9.5 طن سكر وأرز مجهول المصدر في بنى سويف

ضبط سكر مجهول
ضبط سكر مجهول

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت،  باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وتشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود ونتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لتعبئة سلع ومواد غذائية بدون ترخيص،وتم التحفظ على 5 أطنان سكر و4.5 طن أرز بدون فواتير وغير مدون عليه أية بيانات ومجهولة المصدر علاوة على التحفظ على 7 شكاير دقيق بلدي مدعم لدى صاحب مخبز تم تجميعها تمهيداً لبيعه في السوق السوداء فيما تم تحرير 5 محاضر لبدالين تموينيين لغلق محالهم أثناء أوقات العمل الرسمية.

تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

بني سويف السلع الأساسية وزارة التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء مواد غذائية مجهولة المصدر

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وائل لطفي

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