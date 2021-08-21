ميركل تبدى «قناعة تامة» بترشح أرمين لاشيت لخلافتها

أفادت “رويترز” اليوم السبت، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبدي "قناعة تامة" بترشح أرمين لاشيت لخلافتها في المستشارية.

وقد تراجعت شعبية المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشكل حاد مرة أخرى في استطلاعات الرأي، ما زاد من مخاطر ظهور ائتلاف من ثلاثة أحزاب منكوب بالصراعات بعد الانتخابات الوطنية المقررة الشهر المقبل.

وانخفض الدعم لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي وشريكه الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ثلاث نقاط خلال الأسبوع الماضي إلى 23% فقط، بعد تعثر خليفتها المُرشح، أرمين لاشت، في الحملة الانتخابية، وفقا لمسح نشره، معهد فورسا للاستطلاعات.

وإذا تكررت هذه النسبة في الانتخابات المقررة في 26 سبتمبر، فسوف تؤدي إلى حصول الاتحاد المسيحي المكون من الحزبين على أقل بكثير من نسبة 30.2 % التي حصل عليها في الانتخابات السابقة عام 2017، والتي كانت أسوأ نتيجة للكتلة السياسية المحافظة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهر استطلاع فورسا أيضا أن الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط أصبحوا الآن متقاربين بشكل أساسي مع حزب الخضر، بعد أداء قوي في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس.

وفتح هذا الطريق أمام سلسلة من السيناريوهات الائتلافية المحتملة مثل التحالفات غير المستقرة المكونة من 3 أحزاب، بما في ذلك حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للأعمال التجارية، والتي من شأنها أن تمثل خروجا كبيرا عن تقليد التحالف الوطني المكون من حزبين في البلاد.

وفي الوقت الحالي تعاني ألمانيا من ازمة فيروس كورونا المستجد حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد 861147 بعد تسجيل 8092

إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 17 ليصل إجمالي الوفيات إلى 91973.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.