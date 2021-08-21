الانتهاء منه هذا الأسبوع.. مدحت صالح يكثف تصوير «حكاية 1%»

بدأ الفنان مدحت صالح تصوير «حكاية 1%» من مسلسل «زي القمر»، المقرر عرضه خلال أيام على شاشة قنوات «سي بي سي».

ويقدم مدحت صالح شخصية مختلفة خلال الأحداث، برفقة الفنانة صابرين، والفنانة عفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق.

حكاية 1% من مسلسل زي القمر

كان المخرج أحمد شفيق خلال الأيام الماضية نشر مقطع فيديو لأول مشاهد عفاف شعيب بالحكاية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حكاية 1%.. الفنانة القديرة عفاف شعيب.. إخراج أحمد شفيق».

وينسق مدحت صالح بين تصوير العمل الجديد وتحضيره للحفل الغنائي المنتظر نهاية الشهر الجاري ضمن الدورة الـ29 بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي انطلق 15 أغسطس الجاري بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن ينتهي الفنان مدحت صالح من تصوير «حكاية 1%» بنهاية الأسبوع الجاري، بعد خطة تكثيف التصوير التي انتهجها المخرج أحمد شفيق بالاتفاق مع باقي طاقم العمل، والحدوتة مكونة من 5 حلقات تعرض عبر أسبوع واحد على غرار الموسم الأول من المسلسل.

وكان الموسم الأول من مسلسل زي القمر عرض على قنوات سي بي سي قبل رمضان الماضي، حيث قدمت الفنانة جومانا مراد إحدى قصص العمل والفنانة إلهام شاهين قصة أخرى، بينما الفنانة ليلى علوي قدمت القصة الثالثة، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد خلال أيام قليلة.

حفل مدحت صالح بمهرجان القلعة

تنظم دار الأوبرا المصرية، مجموعة مميزة من الحفلات لأهم مطربي الوطن العربي على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الجاري، إقامة 31 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا متنوعًا، تنطلق في الثامنة من مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يومًا متصلة، ومن أهم الحفلات حفل المطرب مدحت صالح الذي يستعد له 30 أغسطس الجاري.