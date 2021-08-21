السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سائق ميكروباص بالزقازيق يقتحم سور الكورنيش

الحادث
الحادث

انقذت العناية الإلهية، ركاب سيارة أجرة “ميكروباص” بمدينة الزقازيق، من موت محقق، بعدما اقتحم سائق السيارة كورنيش المدينة، بالقرب من كوبرى العبور.

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الحادث

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث بمنطقة كوبرى العبور بالزقازيق، حيث اقتحمت سيارة ميكروباص سور الكوبرى، وتسببت فى تحطم السور، و أنقذت العناية الإلهية ركابها قبل السقوط فى الماء.

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الحادث

وروى شهود العيان، أن السائق كان مسرعا، وانجرف ناحية الكورنيش ليقتحم السور، ثم توقف وترجل ركاب السيارة وسط حالة من الرعب والغضب، دون وقوع إصابات.

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الحادث

وجارِ تحرير المحضر اللازم، و رفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية.

سيارة أجرة الكورنيش مدينة الزقازيق الحادث دون وقوع إصابات بالزقازيق

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وائل لطفي

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