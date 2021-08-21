السبت 21 أغسطس 2021
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اقتصاد

«مستثمرو أكتوبر»: الرئيس يراهن على الصناعة الوطنية في نجاح «حياة كريمة»

الدكتور محمد خميس
الدكتور محمد خميس شعبان

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن قوة "الصناعة الوطنية" تٌعد فرس الرهان لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" التي تستهدف تعديل الأحوال المعيشية للمواطنين فى كافة القرى المصرية.

وأكد شعبان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المبادرة تُضفى مزيد من المسئولية على المجتمع الصناعى وجمعيات المستثمرين لإثبات قدرته على كسب ثقة القيادة السياسية فى تطوير وتحسين منظومة التصنيع المحلى ورفع كفائة المنتجات الوطنية وتفصيل المنتج المحلي على المنتجات المستوردة.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر الحكومة المصرية بضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء  بمنع استيراد السلع التى لها مثيل محلى بصورة حاسمة وخاصة على الهيئات والمشروعات القومية لحماية الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى خفض المصروفات على عاتق الصناعة المصرية للحفاظ على مصدر رزق  العمالة المصرية والتى تعتبر أهم عوامل الحياة الكريمة.

كما أكد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن مبادرة "حياة كريمة" تفرض نفسها على كافة اجتماعات الاتحاد وجمعياته البالغ عددها 54 جمعية مستثمرين المنتشرة في ربوع مصر لتوفير كافة احتياجات المبادرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات التى تساهم فى التعمير والبناء ومساندة الدولة فى رفع كفائة القرى الريفية.

وأوضح شعبان، أن هذه المبادرة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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