السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالقرع والبطيخ.. فوانيس للديكور الخارجي والداخلي موضه 2022

فوانيس الديكور
فوانيس الديكور

يعتبر موسم الصيف هو الموسم الوحيد الذي نستخدم فيه الكثير من الأشياء الطبيعية مثل الفاكهة أو الخضار للديكور، خاصة الفوانيس الملونة مع إضافة بعض الفاكهة الصيفية كبيرة الحجم بجانبها مثل القرع والبطيخ، وتضيف الفوانيس الراحة، بغض النظر إذا كنت تستخدمها للضوء أو للديكور فقط، وبالطبع فإنها تضفي إحساسًا ريفيًا، يمكنك اختيارها للديكور الخارجي والداخلي، فهي رائعة لكليهما.

وبحسب موقع “digsdigs” نرصد مجموعة من الأفكار لديكورات الفوانيس الصيفة سواء في الداخل أو الخارج.

لعمل ترتيبات جميلة حقًا، استخدم دائمًا العديد من الفوانيس بأحجام مختلفة.

الشموع التي تعمل بالبطارية والتي يتم التحكم فيها بواسطة جهاز توقيت هي طريقة حديثة لإنشاء ترتيبات متوهجة جميلة.
فوانيس للديكور 

الشموع التي تعمل بالبطارية والتي يتم التحكم فيها بواسطة جهاز توقيت هي طريقة حديثة لإنشاء ترتيبات متوهجة جميلة.

إذا قمت بحفر مجموعة من الثقوب في القرع المجوف وأضفت الشموع هناك ، فستحصل على فوانيس أصلية جدًا لديكور الخريف.
فوانيس للديكور 

إذا قمت بحفر مجموعة من الثقوب في القرع المجوف وأضفت الشموع هناك، فستحصل على فوانيس أصلية جدًا لديكور الخريف.

إذا كان الفانوس الخاص بك صدئًا ، فلا تقلق. ستبدو أكثر طبيعية محاطة بأغصان حلوة ومر.
فوانيس للديكور 

إذا كان الفانوس الخاص بك صدئًا، فلا تقلق. ستبدو أكثر طبيعية محاطة بأغصان حلوة ومر.

إنها لفكرة رائعة استخدام فانوس الخريف البسيط هذا لطاولات الزفاف إذا كنت تخطط لحفل زفاف في الخريف.
فوانيس للديكور 

إنها لفكرة رائعة استخدام فانوس الخريف البسيط هذا لطاولات الزفاف إذا كنت تخطط 

إنها فكرة شائعة جدًا استخدام الفوانيس مع الشموع لديكور الزفاف. قد تكون الباقات الصغيرة من أزهار الخريف فوقها طريقة رائعة لإضفاء الطابع الشخصي عليها.
فوانيس للديكور 

فكرة شائعة جدًا استخدام الفوانيس مع الشموع لديكور الزفاف قد تكون الباقات الصغيرة من أزهار الصيف فوقها طريقة رائعة لإضفاء الطابع الشخصي عليها.

سقوط الفوانيس للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

 

 

قم بتغطية عدة شموع بأوراق الشجر المتساقطة بألوان مختلفة. يمكنك إرفاقهم ببساطة باستخدام خيوط. ضع هذه الشموع في فوانيس عتيقة وستحصل على قطعة مركزية جميلة في فصل الخريف.
فوانيس للديكور 

قم بتغطية عدة شموع بأوراق الشجر المتساقطة بألوان مختلفة يمكنك إرفاقهم ببساطة باستخدام خيوط. ضع هذه الشموع في فوانيس عتيقة وستحصل على قطعة مركزية جميلة.

 

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

تعتبر الفوانيس المنسوجة حلاً رائعًا لإضاءة سلالم الشرفة الأمامية.

إذا كان حجمها يسمح ، فقم بحشو الفوانيس بأكواز الصنوبر. سوف تصبح إضافات كبيرة لأية ترتيبات.
فوانيس للديكور 

إذا كان حجمها يسمح ، فقم بحشو الفوانيس بأكواز الصنوبر وسوف تصبح إضافات كبيرة فى منزلك.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

قم بقص مجموعة من الصور الظلية وألصقها بالفوانيس لعمل قطعة ديكور رائعة.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي

إن إضافة مجموعة من المكسرات إلى فانوس الشمعة القياسي سيجعلها تبدو موسمية أكثر.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

يمكنك حشو الفوانيس ليس فقط بالقرع ولكن أيضًا بمنتجات أخرى من حصاد الصيف، مثل الذرة.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

يمكنك توصيل عدة فوانيس في محور واحد بعدة أغصان مع التوت.

يمكن أن يصبح الفانوس الكبير بدرجة كافية موقفًا رائعًا لباقة أزهار الخريف.
فوانيس للديكور 

يمكن أن يصبح الفانوس الكبير بدرجة كافية موقفًا رائعًا لباقة أزهار الصيف.

يعد خلط القرع الصغير والقرع وأكواز الصنوبر طريقة بسيطة لحشو الفوانيس.
فوانيس للديكور 

يعد خلط القرع الصغير والقرع وأكواز الصنوبر طريقة بسيطة لحشو الفوانيس.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

إكليل مصنوع من اوراق الصيف  والتوت هو طريقة سهلة حقًا لتزيين فانوس ولإضافة لمسة من السقوط هنا وهناك.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

القرع والخيش هو مزيج الخريف النهائي الذي يمكن استخدامه لصنع إكليل من الزهور لحشو فانوس.

سيكون القوس الصغير من الشريط بألوان الخريف الشائعة إضافة رائعة لأي قطعة ديكور تفكر فيها.
فوانيس للديكور 

سيكون القوس الصغير من الشريط بألوان الصيف المبهجة الشائعة إضافة رائعة لأي قطعة ديكور تفكر فيها.

فوانيس الخريف للديكور الداخلي والخارجي
فوانيس للديكور 

 

موسم الصيف الأشياء الطبيعية الفاكهة أو الخضار للديكور الفوانيس الملونة الفواكهة الصيفية القرع والبطيخ والذرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الحواوشي والكفته من حيوانات نافقة.. التفاصيل الكاملة لضبط كبابجي بحوزته 5 طن لحوم فاسدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

حفل الفنان محمد الحلو ضمن مهرجان القلعة

حفل الفنانة نادية مصطفى فى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى