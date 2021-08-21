بالقرع والبطيخ.. فوانيس للديكور الخارجي والداخلي موضه 2022

يعتبر موسم الصيف هو الموسم الوحيد الذي نستخدم فيه الكثير من الأشياء الطبيعية مثل الفاكهة أو الخضار للديكور، خاصة الفوانيس الملونة مع إضافة بعض الفاكهة الصيفية كبيرة الحجم بجانبها مثل القرع والبطيخ، وتضيف الفوانيس الراحة، بغض النظر إذا كنت تستخدمها للضوء أو للديكور فقط، وبالطبع فإنها تضفي إحساسًا ريفيًا، يمكنك اختيارها للديكور الخارجي والداخلي، فهي رائعة لكليهما.

وبحسب موقع “digsdigs” نرصد مجموعة من الأفكار لديكورات الفوانيس الصيفة سواء في الداخل أو الخارج.

لعمل ترتيبات جميلة حقًا، استخدم دائمًا العديد من الفوانيس بأحجام مختلفة.

فوانيس للديكور

الشموع التي تعمل بالبطارية والتي يتم التحكم فيها بواسطة جهاز توقيت هي طريقة حديثة لإنشاء ترتيبات متوهجة جميلة.

فوانيس للديكور

إذا قمت بحفر مجموعة من الثقوب في القرع المجوف وأضفت الشموع هناك، فستحصل على فوانيس أصلية جدًا لديكور الخريف.

فوانيس للديكور

إذا كان الفانوس الخاص بك صدئًا، فلا تقلق. ستبدو أكثر طبيعية محاطة بأغصان حلوة ومر.

فوانيس للديكور

إنها لفكرة رائعة استخدام فانوس الخريف البسيط هذا لطاولات الزفاف إذا كنت تخطط

فوانيس للديكور

فكرة شائعة جدًا استخدام الفوانيس مع الشموع لديكور الزفاف قد تكون الباقات الصغيرة من أزهار الصيف فوقها طريقة رائعة لإضفاء الطابع الشخصي عليها.

فوانيس للديكور

فوانيس للديكور

قم بتغطية عدة شموع بأوراق الشجر المتساقطة بألوان مختلفة يمكنك إرفاقهم ببساطة باستخدام خيوط. ضع هذه الشموع في فوانيس عتيقة وستحصل على قطعة مركزية جميلة.

فوانيس للديكور

تعتبر الفوانيس المنسوجة حلاً رائعًا لإضاءة سلالم الشرفة الأمامية.

فوانيس للديكور

إذا كان حجمها يسمح ، فقم بحشو الفوانيس بأكواز الصنوبر وسوف تصبح إضافات كبيرة فى منزلك.

فوانيس للديكور

قم بقص مجموعة من الصور الظلية وألصقها بالفوانيس لعمل قطعة ديكور رائعة.

إن إضافة مجموعة من المكسرات إلى فانوس الشمعة القياسي سيجعلها تبدو موسمية أكثر.

فوانيس للديكور

يمكنك حشو الفوانيس ليس فقط بالقرع ولكن أيضًا بمنتجات أخرى من حصاد الصيف، مثل الذرة.

فوانيس للديكور

يمكنك توصيل عدة فوانيس في محور واحد بعدة أغصان مع التوت.

فوانيس للديكور

يمكن أن يصبح الفانوس الكبير بدرجة كافية موقفًا رائعًا لباقة أزهار الصيف.

فوانيس للديكور

يعد خلط القرع الصغير والقرع وأكواز الصنوبر طريقة بسيطة لحشو الفوانيس.

فوانيس للديكور

إكليل مصنوع من اوراق الصيف والتوت هو طريقة سهلة حقًا لتزيين فانوس ولإضافة لمسة من السقوط هنا وهناك.

فوانيس للديكور

القرع والخيش هو مزيج الخريف النهائي الذي يمكن استخدامه لصنع إكليل من الزهور لحشو فانوس.

فوانيس للديكور

سيكون القوس الصغير من الشريط بألوان الصيف المبهجة الشائعة إضافة رائعة لأي قطعة ديكور تفكر فيها.