وائل الفشنى ولينا شاماميان نجما مهرجان القلعة.. الليلة

تحيي المطربة السورية لينا شاماميان، اليوم السبت، حفلًا ضخمًا، برفقة فرقتها الخاصة، على مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 29.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، وتقدم "لينا" خلاله باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.

ويسبق حفل لينا، فقرة غنائية يحييها المطرب وائل الفشني، وتبدأ في تمام الثامنة مساءً.

وائل الفشني

ويقدم "الفشني" خلال الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية منها “ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طاي ، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني أه، يا مدعي الكبر، ادعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقًا، أنا لو شكيت اللى بيا" وغيرها.

وقد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميًا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، مساء الأحد، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.