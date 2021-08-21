السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل الفشنى ولينا شاماميان نجما مهرجان القلعة.. الليلة

لينا شاماميان
لينا شاماميان

تحيي المطربة السورية لينا شاماميان، اليوم السبت، حفلًا ضخمًا، برفقة فرقتها الخاصة، على مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 29.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، وتقدم "لينا" خلاله باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.

ويسبق حفل لينا، فقرة غنائية يحييها المطرب وائل الفشني، وتبدأ في تمام الثامنة مساءً.

وائل الفشني

ويقدم "الفشني" خلال الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية منها “ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طاي ، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني أه، يا مدعي الكبر، ادعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقًا، أنا لو شكيت اللى بيا" وغيرها. 

وقد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميًا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، مساء الأحد، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.

لينا شاماميان وائل الفشني الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مسرح المحكى اليوم السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

البحث عن سائق دهس بائع خضار بسيارته في الجبل الأصفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى