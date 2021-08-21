عرض رائعة ألفريد هيتشكوك «غرباء على القطار» بقصر السينما.. الإثنين

ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض غدًا الأحد، بمحافظة مطروح، فيلم "الشنطة"، للنجوم بيومي فؤاد، وشريت وشريف دسوقي، ومن إخراج أحمد البدري، وذلك في إطار برنامج نادي سينما المحافظات "السينما بين يديك".

في سياق متصل، يعرض في الثامنة من مساء الإثنين المقبل، الفيلم الروائي الطويل Strangers on a Train أو "غرباء على القطار"، لنجم أفلام الرعب والإثارة الغامضة ألفريد هيتشكوك، والفيلم من إنتاج عام 1951، وتبلغ مدة عرضه 103 دقائق.

وفيلم "غرباء علي القطار"، من بطولة فارلي جرانجر، وروث رومان، وروبرت ووكر، ويضم ليو جي كارول، وبات هيتشكوك ــ ابنة المخرج ــ و"لورا إليوت" التي عُرفت لاحقًا باسم كاسي روجرز، الفيلم مصنف رقم 32 في قائمة مائة سنة.. مائة إثارة، التي وضعها "معهد الفيلم الأمريكي".

وبحسب معهد الفيلم الأمريكي، تميز فيلم "غرباء على القطار" بشيء من المتغيرات بالنسبة لهيتشكوك، بعد عدة سنوات من الحماس المنخفض لإنتاجه في أواخر الأربعينيات، حيث قام هيتشكوك بالتشدد في طلباته، وصمم بنفسه ربطة عنق تحمل صور سرطان البحر لبرونو، والتي أظهرت في لقطة مقرّبة، وجود مخالب سرطان البحر الخانقة على ربطة العنق، واختار بنفسه قشر برتقال ولفافة علكة وأوراق مبللة وقليلًا من الورق المجعد الذي تم استخدامه في تصوير بالوعة المجاري في مكان الحادث، حيث يسقط من برونو عن غير قصد في البالوعة.

كما أظهر "هيتشكوك" اهتمامًا شديدًا بتفاصيل نادرًا ما يتم النظر إليها في تحديد الشخصية، حيث قال هيتشكوك: "التفضيلات في الطعام هي ما يميز الناس، لقد أعطيت ذلك دائمًا دراسة متأنية، حتى لا تأكل شخصياتي أبدًا خارج نطاق الشخصية، ستجد برونو يأمر بحماسة وبإهتمام بما سيأكله (شرائح لحم الضأن والبطاطس المقلية وآيس كريم الشوكولاتة)، وذلك اختيار جيد جدًا لطعام القطار، وربما كان آيس كريم الشوكولاتة هو ما فكر فيه أولًا، إن برونو طفل بالأحرى، إنه أيضًا يبحث عن المتعة من ناحية أخرى، يظهر جاي القليل من الاهتمام بتناول الغداء، ويبدو أنه لم يفكر فيه مسبقًا، على عكس برونو، ولذلك يأمر فقط بما يبدو إنه إختياره المعتاد، همبرجر وقهوة.

يتناول فيلم "غرباء علي القطار"، قصة رجل مصاب بمرض ثنائي القطبية، يحاول إجبار نجم تنس للهواة على الامتثال لنظريته القائلة بأن اثنين من الغرباء الكاملين يمكن أن يفلتا من جرائم القتل المتبادل، فحيث يتفق برونو وهينز، على قتل كل منهما، غريم الآخر، حتى يكون بعيدًا عن مسرح الجريمة، ينفذ برونو الاتفاق، بقتل زوجة هينز، بينما يمتنع هينز عن تنفيذ دوره بقتل والد برونو، فيقوم الأخيرأخير بتهديده بإبلاغ البوليس.