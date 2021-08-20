البنتاجون: استئناف عمليات الطيران الأمريكية من مطار كابول

استأنف الجيش الأمريكي الرحلات الجوية من مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد تأخرها ما بين 6 و7 ساعات بسبب وصول مرفق استقبال اللاجئين في قطر إلى أقصى طاقته، حسبما قال هانك تايلور، نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية للعمليات الإقليمية، اليوم الجمعة.

وأضاف تايلور، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد أوقفنا الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم عندما غادرنا كابول، بينما قمنا بتعديل الموارد والموظفين لضمان مشكلة طاقة مؤقتة في أحد مواقع التوقف لدينا، على الرغم من استئناف عمليات الطيران، نحن ممتنون لحلفائنا بما في ذلك ألمانيا، حيث ستهبط الرحلات الجوية اليوم".

ومن المتوقع أن يؤدي السماح برحلات جوية إلى ألمانيا ومواقع أخرى مثل البحرين إلى زيادة عدد الأشخاص الذين سيتمكن الجيش الأمريكي من إجلاؤهم من أفغانستان.

​​​​​​يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلًا إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.