السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أخر الأخبار حول موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

طائرة
طائرة

رصد محرك البحث جوجل التساؤلات حول موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك لارتباط الوثيق بين البلدين والعلاقات التى تربط بينهم التى جعلت فتح الطيران بين البلدين أمر ملح سواء للعمالة المصرية التى تعمل بالأراضى السعودية أو المواطنين الراغبين فى فتح الطيران لتتمكن من أداء رحلة العمرة.

موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية 

مازال الغموض يسيطر على موعد فتح حركة تشغيل رحلات الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية  وذلك بعد القرار الذي اتخذته المملكة بوضع ضمن قائمة الدول المحظور عليها ومن بين هذه الدول مصر ـ جنوب إفريقيا ـ الإمارات العربية المتحدة ـ الأرجنتين ـ البرازيل ـ إندونيسيا ـ فيتنام ـ تركيا ـ الهند ـ باكستان ـ أفغانستان ـ إثيوبيا ـ لبنان).

مؤشرات لعودة فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

هناك عدة مؤشرات تشير إلى اقتراب موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية وخاصة بعد إعادة الطيران بين مصر وروسيا إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات الأمر الذي سيعمل على طمأنة الدول على الوضع داخل مصر كما أن الوضع الوبائى داخل مصر وانتشار عدد المطعمين بلقاح فيروس كورونا سيجعل المملكة العربية تجعل من اتخاذ قرارها بإعادة تشغيل الرحلات مع مصر كما أن من بين المؤشرات القوية هى الزيارة التى يقوم بها أهم المدونين المؤثرين السعوديين إلى مصر والتى جاءت بناء على دعوة من وزارة السياحة والآثار للتعرف على التطورات السياحية وزيارة المدن السياحية والمواقع الأثرية ويقوموا بتوثيق زياراتهم عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

يهمك أيضًا |

«شركات السياحة»: تنفيذ برامج العمرة للمصريين في «يد السعودية»

اللقاحات المعتمدة من المملكة العربية السعودية

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هم :-

1- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).

2- موديرنا (Moderna).

3- أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca).

4- جانسن (Janssen)

وقد أعلن دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وزارة الصحة توفر شهادات صحية موثقة لتقديمها للدول بالخارج متضمنة الإفادة بالحصول على لقاح كورونا كما أكد أن الدولة لديها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول بالخارج.

موعد فتح الطيران الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية السعودية مصر لقاح فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

البحث عن سائق دهس بائع خضار بسيارته في الجبل الأصفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى