أخر الأخبار حول موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

رصد محرك البحث جوجل التساؤلات حول موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك لارتباط الوثيق بين البلدين والعلاقات التى تربط بينهم التى جعلت فتح الطيران بين البلدين أمر ملح سواء للعمالة المصرية التى تعمل بالأراضى السعودية أو المواطنين الراغبين فى فتح الطيران لتتمكن من أداء رحلة العمرة.

موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

مازال الغموض يسيطر على موعد فتح حركة تشغيل رحلات الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية وذلك بعد القرار الذي اتخذته المملكة بوضع ضمن قائمة الدول المحظور عليها ومن بين هذه الدول مصر ـ جنوب إفريقيا ـ الإمارات العربية المتحدة ـ الأرجنتين ـ البرازيل ـ إندونيسيا ـ فيتنام ـ تركيا ـ الهند ـ باكستان ـ أفغانستان ـ إثيوبيا ـ لبنان).

مؤشرات لعودة فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

هناك عدة مؤشرات تشير إلى اقتراب موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية وخاصة بعد إعادة الطيران بين مصر وروسيا إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات الأمر الذي سيعمل على طمأنة الدول على الوضع داخل مصر كما أن الوضع الوبائى داخل مصر وانتشار عدد المطعمين بلقاح فيروس كورونا سيجعل المملكة العربية تجعل من اتخاذ قرارها بإعادة تشغيل الرحلات مع مصر كما أن من بين المؤشرات القوية هى الزيارة التى يقوم بها أهم المدونين المؤثرين السعوديين إلى مصر والتى جاءت بناء على دعوة من وزارة السياحة والآثار للتعرف على التطورات السياحية وزيارة المدن السياحية والمواقع الأثرية ويقوموا بتوثيق زياراتهم عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

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اللقاحات المعتمدة من المملكة العربية السعودية

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هم :-

1- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).

2- موديرنا (Moderna).

3- أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca).

4- جانسن (Janssen)

وقد أعلن دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وزارة الصحة توفر شهادات صحية موثقة لتقديمها للدول بالخارج متضمنة الإفادة بالحصول على لقاح كورونا كما أكد أن الدولة لديها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول بالخارج.