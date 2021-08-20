الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: لقاء السيسي برئيس شركة لورسن العالمية خطوة لدعم الصناعات البحرية

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر  لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بيتر لورسن رئيس مجلس إدارة شركة لورسن العالمية الألمانية للصناعات البحرية، يعد مهما وفي توقيت حيوي، مؤكدا أن مصر تعمل بقوة لتطوير الكثير من موانيها وصناعاتها البحرية.

وأضاف أبو زيد في بيان له اليوم الجمعة، أن لقاء الرئيس مع مالك ورئيس شركة لورسن العالمية الألمانية في الصناعات البحرية سيعطي دفعة للصناعة المصرية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث أيضا ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية، لرفع القدرات في هذا المجال في إطار استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وشدد أبو زيد على أن مصر وعبر خطة واسعة لتطوير الموانئ المصرية ورفع قدراتها، تتوق تحت زعامة الرئيس السيسي، لإحداث نقلة في موانيها المتعددة، مشيرا إلى الخطة التنموية الواسعة لتطوير موانئ العين السخنة بنحو 20 مليار جنيه، وتطوير موانئ شرق وغرب بورسعيد وتوسعة ميناء دمياط  وموانىء جنوب سيناء. 

وأفاد عضو مجلس النواب، بأن مصر ترتقي بصناعاتها البحرية بشكل كبير وتبذل جهودا مضاعفة للنهوض بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس الخميس بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة مجلس النواب الرئيس السيسي شركة لورسن العالمية الصناعات البحرية

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