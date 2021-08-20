الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

رامي جمال يتصدر الترند بأغنية «كنا ممكن نتفق» (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

تصدر النجم رامي جمال تريند محرك البحث الشهير “جوجل" وموقع الفيديوهات “يوتيوب” وذلك بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية “كنا ممكن نتفق” والتي طرحها أمس ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "ولسه".

 

 

وتعاون رامي جمال في أغنية "كنا ممكن نتفق" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وتصدرت الأغنية المركز الثامن في المحتويات الرائجة على موقع "يوتيوب" والمركز الرابع في محرك البحث "جوجل".

 

واعتاد المطرب رامي جمال خلال الأشهر الماضية على طرح العديد من الأغنيات المنفردة بدلا من طرح ألبوم غنائي كامل دفعة واحدة وحقق خلالها ردود أفعال قوية ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الغنائية الإلكترونية، ويطرح رامي جمال الأغنيات المنفردة ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز".

 

صناع ألبوم رامي جمال الجديد

ويتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد “ولسه” مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين فضلا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه، ومنهم الشاعر أحمد المالكي، الملحن سهم، الموزع الموسيقي نادر حمدي، والشاعر جمال الخولي، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الشاعر أحمد حسن راؤول، والمحلن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ووسام عبد المنعم، والشاعر رفيق نجيب، والملحن ياسر نور، وغيرهم من صناع المزيكا.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح المطرب رامي جمال، أغنيته الجديدة بعنوان "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من البومه الجديد، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ونجحت في تحقيق نجاح كبير وتصدرت تريند "يوتيوب" منذ طرحها، وهي من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج وسام عبد المنعم.

احمد حسن راؤول ألبوم غنائي المطرب رامي جمال الملحن سهم تريند محرك البحث نجوم ريكوردز رامي جمال

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