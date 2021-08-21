السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رحلة نوران أبوطالب من القانون الدولى إلى عالم الغناء

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب

لم تنزوي بعيدًا عن حلمها وهدفها منذ الصِغر، رغبتها في الغناء كانت هي الهدف الأساسي لها حتى وبعد دخولها الجامعة وحصولها على ليسانس حقوق، واتجهت إلى مجال القانون الدولي، إلى أن وصلت لعام 2018، قررت حينها نوران أبوطالب أن تحقق الحلم الذي لطالما خالط ذهنها في الصِغر، وهو الغناء، ومشاركتها في الغناء مع "she arts". 

 

المغنية المستقلة نوران أبوطالب بدأت بعد ذلك في متابعة مسيرتها الموسيقية في عام 2018، من خلال إنشاء مشروعها الموسيقي الخاص بها جنبًا إلى جنب مع بعض أبرز الموسيقيين في مصر والشرق الأوسط وشكلوا معًا فرقة خاصة بهم، ليكونوا مختلفين عن غيرها في الساحة الفنية.

 

اختلف مشروع الغناء الخاص بـ"نوران أبو طالب"، عن غيرها من الفنانين الشباب على الساحة الفنية، لإحياءها الكثير من الحفلات بأغاني من التراث، لها إحساس مميز بالموسيقى، تروي نوران لـ"الدستور" قائلًة: "أحيت عددًا كبيرًا من الحفلات الحيّة وشاركت في عدة مهرجانات دولية مع فرقتي، وتعاونت أيضًا مع موسيقيين عالميين من مختلف أنحاء العالم، الحمد لله لحد ما بقى ليّا جمهور خاص بيّا".

 

حب نوران أبوطالب للموسيقى والغناء، ميّزها عن غيرها من الفنانات الشباب ممن في عمرها، فتمكنت من تصدر غلاف  ووسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع عازف الجيتار والملحن سامر جورج، وقدمت صوتًا خاصًا مع غناءها فقط وعزف سامر على جيتار الباس.

 

وكان من بين هذه الأغلفة شبابيك لمحمد منير، وتم دعوتهم فيما بعد ليقوموا بأداء مباشر مع الفنان الأصلي نفسه في إحدى حفلاته، حيث قدم نوران لجمهوره، تكمل نوران حديثها قائلًة: "أنا بحب الكينج جدًا، ووقت الحفلة وهو بنفسه بيقدمني للناس مكنتش مصدقة وكنت فرحانة بشكل جنوني، وهيستيري وقتها"، حبها للموسيقى جعلها تخلق لغة تواصل مع جمهورها لا يفهم هذه اللغة غيرهم.

حلمها مجال القانون الدولي ليسانس حقوق الغناء نوران أبو طالب

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