الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة الوفد»: خطة الحكومة لزيادة الاستثمار الصناعي دفعة للاقتصاد الوطني

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة

أشاد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، بكافة الجهود المبذولة من الدولة المصرية بجميع أجهزتها، والتي تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة المصرية على قائمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لمسار العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي المهم للنهوض بالدولة الحديثة.

وصرح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد في بيان له: "حسب الخطة الحكومية الجديدة والتي تستهدف استثمار في قطاع الصناعة خلال العام المالي 2022/2021 بنحو 125.7 مليار جنيه، وضخ 109.1 مليار جنيه بالصناعات التحويلية، وإتاحة 10 ملايين متر أراض زراعية مرفقة للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج لـ 1.75 تريليون جنيه؛ تظهر أهمية هذا القطاع وتأثيره في المرحلة الجارية نحو بناء الجمهورية الجديدة".

وأوضح قوطة، أن أهمية القطاع الصناعي تظهر في العديد من الأرقام، أوضحها تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأخير، حيث تظهر أهميته في توليده نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، ومساهمته في نشاط التصدير بنسبة تراوح بين 80% و 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وتبادله المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وأكد قوطة على الدور الكبير لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والجهود المبذولة في تعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة التنافسية، والنهوض بصعيد مصر، وخلق مجتمعات صناعية وتنموية متطورة شاملة، لافتا إلى أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، حيث تسعى الدولة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من المستثمرين، للمنطقة الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها.

التجارة والصناعة التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات التحويلية الصادرات السلعية السلعية غير البترولية الدولة الحديثة المهندس حمدي قوطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

«الدستور» تنشر أول فيديو لعبور «إيفرجيفين» قناة السويس اليوم

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قرار من «التعليم» بشأن أولياء أمور الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

المالية: نستهدف تسليم 300 «ميكروباص أخضر» شهريًا ضمن مبادرة إحلال المركبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية ضخمة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

7692 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل: جرعة معززة من لقاح «كورونا» لمن تجاوزوا الأربعين