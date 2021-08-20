سرقه وألقى جثته بخزان صرف.. الأمن يكشف ملابسات مقتل تاجر ماشية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات واقعة قتل تاجر ماشية والعثور على جثته في خزان للصرف الصحي بمسكنه في مدينة دشنا بمحافظة قنا.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من أحد المواطنين، يفيد فيه بغياب شقيقه تاجر ماشية عقب خروجه من مسكنهما، وبحوزته مبلغ مالي لشراء بعض رؤوس الماشية.

- تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن توجه المتغيب لمنزل تاجر ماشية وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية، إلا أن الأخير غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته ثم استولى على المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة كما أضاف بإلقائه جثة المجنى عليه بخزان الصرف الصحى الخاص بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي، وقيامه بإنفاق جزء من المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.