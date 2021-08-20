نيوزيلندا تُمدّد إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشى «كورونا»

مدّدت نيوزيلندا الجمعة، تدابير الإغلاق في كل أنحاء الأرخبيل في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن المتحورة "دلتا" التي انتشرت من أوكلاند إلى العاصمة ويلينغتون.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن الإغلاق الوطني الذي فُرض لثلاثة أيام، وكان يُفترض أن ينتهي ليل الجمعة السبت، سيُمدد لأربعة أيام إضافية.

وأكدت أن السلطات تحاول تقييم حجم الوباء بعد اكتشاف هذا الأسبوع أول إصابة محلية خلال ستة أشهر، داعيةً السكان إلى التحلي بالحذر.

أوضحت أردرن أن جميع الحالات بما في ذلك تلك التي اكتُشفت في ويلينغتون، مرتبطة ببعضها البعض، وهو عنصر أقل إثارة للقلق.

وقالت إن "ذلك يعني أننا بدأنا في تكوين فكرة عن مجمل" الأشخاص المعنيين، مشيرةً إلى أن "حتى الآن، لم تسجّل أي إصابة غير متوقعة".

للمرة الأولى منذ ستة أشهر، سجّلت نيوزيلندا في 17أغسطس أول إصابة محلية بكوفيد.

والشخص الذي يقطن في أوكلاند وثبُتت إصابته، كان حاملاً لسلالة من المتحوّرة دلتا اكتُشفت في أستراليا، وحالته مرتبطة بشخص آخر كان يخضع للحجر الصحي عند وصوله مطلع أغسطس من سيدني.

وأشادت دول كثيرة بالأرخبيل لإدارته الفعّالة لأزمة الوباء حتى الآن بحيث لم تسجّل فيه سوى 26 وفاة فيما عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

ولا تزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا مع تلقيح كامل حوالى 20% من السكان فقط بشكل كامل.

وكانت قد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفًا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفًا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونًا و291 ألفًا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونًا و494 ألفًا و212 إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونًا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.