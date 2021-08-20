الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزير الدفاع الأمريكى السابق: وعود ترامب بسحب القوات من أفغانستان كانت حيلة

ترامب
ترامب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة السابق، كريستوفر ميلر، أن وعود الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات الأمريكية من أفغانستان لم تكن سوى حيلة ولم تنو إدارته تطبيقها أبدا.

 

وقال ميلر الذي كان يترأس البنتاغون في آخر آشهر من ولاية ترامب، في حديث لموقع Defense One إن وعود الرئيس السابق بإتمام سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بالكامل بحلول أول مايو الماضي كانت "استراتيجية تفاوضية" و"لعبة" تهدف إلى إخفاء نواياه الحقيقية.

 

وأوضح سيد البنتاغون السابق أن هدف ترامب الحقيقي كان يكمن في إقناع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إما على الرحيل، أو الموافقة على اتفاق "مرير" لتقاسم الحكم مع حركة "طالبان" وتشكيل حكومة مؤقتة كان معظم المقاعد فيها سيعود إلى الحركة، مع إبقاء بعض القوات الأمريكية في البلاد بهدف تنفيذ مهام متعلقة بمكافحة الإرهاب.

 

وأشار ميلر الذي قبل توليه قيادة البنتاغون كان يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، إلى أن التقييمات التي أجراها المسؤولون في إدارة ترامب كانت تقضي بأن تواجد 800 جندي أمريكي على الأرض في أفغانستان كان يكفي لضمان حفاظ الولايات المتحدة على قدرتها على تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب هناك.

 

وسبق أن انتقد ترامب مؤخرا بشدة طريقة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ودعا خلفه جو بايدن إلى الاستقالة على خلفية سيطرة "طالبان" على معظم أراضي البلاد، ومنها العاصمة كابل.

 

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

 

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

 

و كان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

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