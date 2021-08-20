الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع الألمانية تنظم مؤتمرا حول أفغانستان الأربعاء القادم

كرامب كارينباور
كرامب كارينباور

 تفتتح وزيرة الدفاع الفيدرالية أنجريت كرامب كارينباور مناقشة الميزانية العمومية بشأن التزام ألمانيا لمدة 20 عامًا في أفغانستان وذلك في حفل افتتاح في 25 أغسطس الجاري في برلين.


وطبقا لبيان وزارة الدفاع الألمانية فقد تمت دعوة أعضاء جميع الكتل البرلمانية في البوندستاغ الألماني، والأعضاء النشطين والسابقين في البوندسفير وكذلك العديد من الخبراء لمناقشة مختلف جوانب مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.


ويناقش المؤتمر - الذي يشارك فيه وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس والأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرج - البعد المشترك بين الادارات والمشاركين، والمشاركة العسكرية فضلا عن عواقب وتأثيرات المهمة على حياة الجرحى وأسرهم.
وسيلقى مفوض الدفاع في البوندستاغ الألماني كلمة فضلا عن متحدثين من الخبراء والعسكريين .

 

ونقلت "رويترز"  في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

 

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

 

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

 

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي ، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

 

وقال مسؤول أفغاني مقيم في  منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

 

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

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