«السكة الحديد» تقدم تدريبات نفسية واجتماعية للعاملين ضمن توفير حياه كريمة لهم

تقوم هيئة السكة الحديد، بالعمل على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، وذلك لتطوير ودعم العامل المصري ضمن توفير حياة كريمة للعمال المصريين برفع كفاءة خبراتهم وتزويدهم بمزيد من الخبرات الأجنية.

ووفرت هيئة السكة الحديد - ضمن تعاقدها مع شركة جينرال إلكتريك - تأهيل وتدريب 260 عاملًا ومهندسًا، كما يتم تدريب ورفع كفاءة العمال المتواجدين في الهيئة وذلك من خلال تلقيهم دروات تدريبية باستمرار لتعريفهم بكل ما هو جديد خاصة في الجرارت الجديدة التي تم توريدها، إلى جانب ذلك توفير دروات نفسية واجتماعية للعاملين في السكة الحديد والذين يتعاملون مع الراكب بشكل مباشر، وذلك لتعليمهم كيفية ضبط النفس بالإضافة إلى اختبارهم من خلال تلك الدورات لمعرفة من لديه مشاكل نفسية أو اجتماعية قد تؤثر بشكل سلبي على التعامل مع الركاب، وبالتالي التسبب في إزعاجهم وعدم تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري



تحويل معهد وردان لكلية تكنولوجية

وحسب تقرير لهيئة السكة الحديد فسيتم تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى كلية تكنولوجية بنظام الأربع سنوات وذلك اعتبارا من عام 2021 – 2022 وذلك للاعتماد على الآخرين من تلك الكلية للعمل في مرفق السكة الحديد، إلى جانب ذلك تقوم لهيئة حاليا في الاستمرار في تطبيق خطتها بتعين أفضل العناصر من المهندسين والفنيين وضرورة اجتيازهم الاختبارات "طبية، نفسية، لياقة، أمنية، هيئة"،وذلك التعاون مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة واستكمال تدريبهم في معهد وردان التابع لمرفق السكة الحديد.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للعمال

كما تعمل هيئة السكة الحديد، على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالسكة الحديد، حيث يتم تكريم العامل الذي يقوم بأداء واجبه على أكمل وجه وذلك لتحفيزه لمزيد من العمل الجاد وتحفيز زملائه على تقديم أفضل ما لديهم، كما يتم عقاب من يتسبب في حدوث خطأ مافي التشغيل اليومي للقطارات وذلك لعدم تكراره مرة أخرى، فتطبيق مبدأ الثواب والعقاب قلل من الأخطاء الخاصة بالعنصر البشرى والتيكلفت هيئة السكة الحديد العديد من الخسائر.

تحليل دوري للمخدرات واستبعاد المتعاطي

وتقوم هيئة السكة الحديد بتنفيذ دروات تدريبية تحسين المستوي لكافة المستويات التشغيلية، إلى جانب تدريب السائقين والمهندسين داخل مصر وخارجها من خلال الشركات الموردة للوحرات المتحركة وأنظمة التحكم والإشارات، إلى جانب ذلك استمرار هيئة السكة الحديد بفرضالرقابة على العاملين في المرفق من خلال جراء تحليل مخدرات بشكل شهري ومفاجيء للعاملين في كافة المناطق التابعة للسكة الحديد، وذلكلضبط عملية تعاطي المخدرات لدى البعض الامر الذي قد يتسبب في وقوع كارثة بالسكة الحديد، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم استبعادهمن العمل الخاص به.