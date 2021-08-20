جامعة الوادى الجديد تستقبل وفد اللجنة الثلاثية لبحث إمكانية بدء الدراسة بكلية الطب هذا العام

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، الخميس، بمكتبه بالمبنى الإدارى بالخارجة وفد اللجنة الثلاثية من لجنة قطاع العلوم الطبية والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية بقيادة الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب جامعة الأقصر وعضو لجنة قطاع العلوم الطبية.

وفد اللجنة الثلاثية



جاء ذلك للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بكلية الطب البشرى لإمكانية بدء الدراسة بكلية الطب البشرى هذا العام وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد ومديرو العموم بالجامعة.



وفد اللجنة الثلاثية



وقال رئيس الجامعة إن الوفد تفقد مبنى كلية الطب بالجامعة مبنى المحافظة القديم الذى أهدته المحافظة للجامعة ليكون مقر لكلية الطب البشرى والمقام على مساحة 7133 مترًا والذى يضم مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإدارين والمعامل والتى تضم معمل قسم التشريح الأدمى وغرفة الأنتوماج ومعمل الفسيولوجى والهستولوجى والطفيليات والميكروبيولوجى والباثولوجى والفارماكولوجى والطب الشرعى والسموم الأكلينيكية والمكتبة.

وفد اللجنة الثلاثية



هذا بالإضافة إلى مبانى للرعاية الطبية والخدمات مسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومبانى وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمبة بكلية الطب.

وفد اللجنة الثلاثية

وأوضح رئيس الجامعة أن الوفد تفقد عدد من منشاءات الجامعة بالمقر الجديد للجامعة بالكيلو ١٠ للتعرف على عدد من الكليات التى تخدم العملية التعليمية كمعامل كلية الطب البيطرى ومبنى القياس والتقويم، بالإضافة إلى تفقد ملاعب كلية التربية الرياضية كما تفقد الوفد مستشفى الخارجة العام.

وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية والبشربة بكلية الطب البشرى التى تؤهلها لبدء الدراسة بكلية الطب هذا العام ليقدم الخدمة الطبية لابناء الوادى الجديد فى مختلف التخصصات من خلال دعم كليات الطب بقطاع صعيد مصر (أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان ) من خلال انتداب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لبدء الدراسة في الكلية.

وفد اللجنة الثلاثية

وأضاف رئيس الجامعة أن زيارة الوفد لجامعة الوادى الجديد يأتى مواكبًا لتوقيع بروتوكول تعاون لتدريب طلاب "طب الوادى الجديد" بمستشفى الخارجة العام وذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجامعة والمحافظة لافتتاح كلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه قام خلال الأيام الماضية بتوقيع برتوكول مشترك بين وزارتى التعليم العالى والصحة بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وآضاف رئيس الجامعة آن البروتوكول يهدف إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كلية الطب البشرى بمقر مستشفى الخارجة العام، وذلك لتوفير خدمة طبية متخصصة من خلال أساتذة الطب لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على الخدمة الطبيه المجانية.

وفد اللجنة الثلاثية

وتوجه الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد على الدعم اللامحدود للجامعة لافتتاح كلية الطب البشرى، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالوادى الجديد من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها كلية الطب لمواطنى المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذى يحتاج إلى خدمة طبية متميزة.

وفى نهاية زيارة الوفد لجامعة الوادى الجديد أهدى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والنواب درع الجامعة لأعضاء الوفد تقديرا لجهودهم متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق.