مشرعون أمريكيون يطالبون بالإجلاء الفوري للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة

طالب 55 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن بالإجلاء الفوري للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال التدخل العسكري في أفغانستان في ظل تدهور الأوضاع في تلك الدولة.

وبعثت المجموعة، التي تمثل كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويقودها كل من الجمهوري جوني إرنست والديمقراطية جين شاهين بخطاب نشر مضمونه اليوم الخميس إلى الرئيس بايدن يطالبون فيها إدارته بالإسراع بإجلاء المواطنين الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة من أفغانستان مع أفراد عائلاتهم.

ويشار إلى أنه يتم منح هذا النوع من التأشيرات الأمريكية إلى مواطنين أفغان تعاونوا مع الحكومة الأمريكية خلال العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة في بلادهم.

وأشار بوتين إلى إجراءات مضرة من قبل كييف التي تقوم في الفترة الأخيرة بتصعيد متعمد للأوضاع في خط التماس كما تروج مبادرات تشريعية مستفزة تناقض بشكل مباشر اتفاقات مينسك.

وجرى خلال الاتصال التشديد على تطبيق السلطات في كييف كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، وقبل كل شيء مجموعة مينسك للإجراءات الصادرة عام 2015 باعتبارها أساسا لا بديل له في تسوية الأزمة.

وفي هذا السياق أكد بوتين وماكرون التصميم على تنسيق الجهود الروسية والفرنسية في إطار "رباعية النورماندي".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.