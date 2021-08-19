بايدن يدافع عن مساعيه لمنح جرعات معززة من لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مساعيه لمنح جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين، في مواجهة الانتقادات القائلة بأن هذه الخطوة تظلم الدول الأخرى التي لا تزال تكافح لشراء جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا.

وترددت أصداء الانتقادات لخطة بايدن في إفريقيا، حيث قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي إن طرح الجرعات المعززة "يسخر من توزيع اللقاحات بعدالة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.

وفي المملكة المتحدة، أظهرت دراسة أن لقاح فايزر/ بيونتيك فقد فعاليته في أول 90 يوما بعد التلقيح الكامل، على الرغم من أن ذلك اللقاح والآخر الذي صنعته شركة أسترازينيكا ما زالا يحولان دون معظم الإصابات.

وحطمت سلالة دلتا الآمال في العودة إلى العام الدراسي العادي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يواجه الطلاب تأخيرات ويتحولون إلى التعليم الافتراضي والحجر الصحي واستخدام الكمامات إلزاميا.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.