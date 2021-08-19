الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامو زين ينتهي من تحضيرات ألبومه الجديد تمهيدًا لطرحه بالأسواق

سامو زين
سامو زين

انتهى النجم السوري سامو زين، من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي قام بتسجيل كافة أغنياته خلال الفترة الماضية.

ويستعد سامو زين لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلن عن البوستر الدعائي للألبوم دون الكشف عن الاسم الخاص به، ويتعاون ساموزين خلال الألبوم الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

وقام سامو زين بتسليم ماستر الألبوم للشركة الخاصة بتوزيعه في الأسواق على المتاجر الإلكترونية والمنصات الغنائية في مصر والوطن العربي تمهيدا لطرح الألبوم، كما يعمل حاليا على الاستقرار على عدد من الأغنيات المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها بالتزامن مع طرح الألبوم الجديد والذي يعود به بعد فترة من الغياب عن طرح ألبومات غنائية كاملة.

 

 

كان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.

 

يشار إلى أن آخر أعمال سامو زين كليب "حبيتو" وهي الأغنية التي طرحها في عيد الحب الماضي وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، كما طرح أغنية "ست الناس" بمناسبة عيد الأم والأغنية كلمات عبدالرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل، كما طرح مؤخراً أغنية "كينج الحب" بأكثر من توزيع. 

 

يذكر أن سامو زين من عائلة سورية وولد في الكويت، وبين الحين والآخر كانت يتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية، بعد التخرج سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت وهناك تزوج من امرأة إنجليزية تدعى كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا، ولديه ابنة منها اسمها نغم وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني، وانفصل عن زوجته في نهاية المطاف في سنة 2016 أعلن زواجه من الإعلامية المصرية دينا صالح وفي 2017 أنجبت أول ابن له «محمد».

ألبوم سامو زين الجديد المطرب سامو زين سامو زين المطرب ساموزين ألبوم ساموزين الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

5024 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى