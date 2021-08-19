سامو زين ينتهي من تحضيرات ألبومه الجديد تمهيدًا لطرحه بالأسواق

انتهى النجم السوري سامو زين، من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي قام بتسجيل كافة أغنياته خلال الفترة الماضية.

ويستعد سامو زين لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلن عن البوستر الدعائي للألبوم دون الكشف عن الاسم الخاص به، ويتعاون ساموزين خلال الألبوم الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

وقام سامو زين بتسليم ماستر الألبوم للشركة الخاصة بتوزيعه في الأسواق على المتاجر الإلكترونية والمنصات الغنائية في مصر والوطن العربي تمهيدا لطرح الألبوم، كما يعمل حاليا على الاستقرار على عدد من الأغنيات المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها بالتزامن مع طرح الألبوم الجديد والذي يعود به بعد فترة من الغياب عن طرح ألبومات غنائية كاملة.

كان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.

يشار إلى أن آخر أعمال سامو زين كليب "حبيتو" وهي الأغنية التي طرحها في عيد الحب الماضي وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، كما طرح أغنية "ست الناس" بمناسبة عيد الأم والأغنية كلمات عبدالرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل، كما طرح مؤخراً أغنية "كينج الحب" بأكثر من توزيع.

يذكر أن سامو زين من عائلة سورية وولد في الكويت، وبين الحين والآخر كانت يتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية، بعد التخرج سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت وهناك تزوج من امرأة إنجليزية تدعى كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا، ولديه ابنة منها اسمها نغم وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني، وانفصل عن زوجته في نهاية المطاف في سنة 2016 أعلن زواجه من الإعلامية المصرية دينا صالح وفي 2017 أنجبت أول ابن له «محمد».