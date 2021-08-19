من جاسيندا إلى سيرينا ويليامز.. رائدات ناجحات لم يتخلين عن حلم الأمومة

تشعر بعض الأمهات الجدد، بأن حياتهم قد توقفت قليلًا، أو ربما يشعرن من مواصلة العمل لاحقًا وتحقيق الإنجازات، مثلما كن يفعلن سابقًا قبل مرحلة "الأمومة" وهو شعور خاطئ، فنستعرض في التقرير التالي، عدة نماذج من السيدات اللواتي لم تجعلهن الأمومة يتوقفن عن أحلامهن الكبيرة، ومواصلة أعمالهن، بل وصل الأمر أنهن مارسن الأمومة تحت قبة البرلمان.

مارا مارتن

لاريسا ووترز

لم تشعر النائبة الأسترالية، لاريسا ووترز، بالخجل أو أي شئ من هذا القبيل، حينما قررت أن تمارس أمومتها وأعمالها على الهواء مباشرة، تحت قبة البرلمان، حيث قامت بإرضاع طفلتها أثناء تقديم مقترح داخل البرلمان، وكانت ابنتها لم تكمل الشهرين، فاضطرت لتغذيتها بينما كانت تؤدي مهام عملها, لتصبح أول برلمانية ترضع طفلتها تحت قبة البرلمان فى عام 2017، وخلفت الواقعة الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد سمح مجلس النواب في عام 2016 بالسماح بالرضاعة خلال جلسات البرلمان.

مارا مارتن

مارا مارتن

وهى عارضة أزياء، أظهرت عدم تخليها عن طفلتها، بينما كانت تتقدم على منصة عرض الأزياء، عام 2018، حيث ظهرت وهي ترضع ابنتها، ذات الخمسة أشهر، بين جمهور الحاضرين في مدينة ميامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكتبت عنها صحية الـ The Guardian، متسألة: ماذا لو كانت لدينا افتراضات أعمق حول ما يتعلق بصور الجمال الأنثوي؟ فإن المرأة المرضعة ستكون مثل المرأة العادية، ولكنها ليست بنفس الجمال.

جاسيندا أرديرن

جاسيندا أرديرن

ذيع صيت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، بعد سياستها الحكيمة، وتصرفها، بعد حادث الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة كرايستشيرش، فى نيوزيلندا، وبجانب عملها السياسي، عُرفت جاسيندا بأنها أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا، تقطع إجازة الوضع لتعود إلى عملها بعد إجازة دامت 6 أسابيع فقط، من وضع مولودتها "نيف تيأروها"، وقد صرحت جاسيندا، خلال مقابلة مع تليفزيون نيوزيلندا، قائلة: "أشعر بالقلق يومًا بعد يوم بشأن الرضاعة والنوم والحفاضات"، وفي مرة أخرى، ظهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، بجانب زعماء العالم في جلسة لأمم المتحدة، وهي تصطحب طفلتها الرضيعة على كتفيها، حيث كانت تبلغ حينها 3 أشهر، معلنة أنها ترضع طفلتها بشكل طبيعي، فأصبحت ابنة "جاسيندا"هي الرضيعة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، التي استخرجت لها عضوية لحضور جلسات الأمم المتحدة.

جيجي حديد

جيجي حديد

استمرت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، بتقديم عروض الأزياء، بعد ولادة طفلتها بأشهر قليلة، حنى أنها تصدرت غلاف عدد مارس 2021 بمجلة vogue الأمريكية، بعد ولادة ابنتها خاي التى تبلغ 5 أشهر فقط، حيث ظهرت جيجي حديد بمجموعة من الإطلالات المبهجة، ذات اللون الأبيض المنقوش بالرسومات وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، وحينها نشرت جيجي، عارضة الأزياء والأم، هذه الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "مَن كان يظن أنني سأقوم بإطعام طفلتي زجاجة الحليب بالصباح، ها أنا أشارك أول غلاف لمجلة فوج" مضيفة: "يشرفني أن أتخذ خطوتي المهنية الأولى في هذا الفصل الجديد من الأنوثة".

سيرينا ويليامز

سيرينا ويليامز

لم تتخل، سيرينا ويليامز، لاعبة التنس المصنفة الأولى عالميًا، عن بطولاتها الرياضية، ، فاستطاعت الفوز ببطولة التنس المفتوحة عام 2017، بينما كانت حاملًا في الأسبوع الثامن، وكانت البطولة الـ 23 التي حصلت عليها في بطولات الجراند سلام الكبرى.

على جمهورها بصورة جديدة، بصحبة طفلتها، على حسابها الرسمي بموقع الصور "انستجرام"، واستطاعت ، سيرينا ويليامز، التغلب على الكثير من التحديات لكونها أم، حيث قالت لمجلة "جلامور" بعد ولادتها طفلتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان، عن تجربة الأمومة: «أعتقد أن التعليم هو المفتاح الكبير، على الرغم من أنه ليس لدى وقت كافي بين الطفل والتنس والموضة، ولكن أكتب عندما تكون هناك فرصة للتحدث أو الكتابة، وذلك لزيادة وعي السيدات اللواتي يواجههن مشاكل أثناء الحمل".