الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عاملين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بتمى الأمديد بالدقهلية

إسعاف
إسعاف

لقى عاملان مصرعهما وأصيب ثالث بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من بعض أهالي قرية ظفر دائرة المركز بوقوع حادث تصادم على طريق «تمي الأمديد – ظفر» أمام القرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة عبدالله أ ، 33 سنة، عامل، ومقيم بقرية كفر الصلاحات دائرة مركز بني عبيد باتجاه تمي الأمديد،  بدراجة نارية أخرى بدون لوحات معدنية قيادة محمد م م ، 50 سنة، عامل، ومقيم بقرية كفر الأمير دائرة المركز باتجاه ظفر.

وتبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائدي المركبتين، ما أدى إلى اصطدامهما بالمواجهة، ونجم عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية الثانية ومرافقه أحمد ع 51 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، وإصابة قائد الدراجة النارية الأولى بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى تمى الامديد المركزي.

وبسؤال المصاب وزوجة المتوفي الأول المدعوة كوثر م ، 60 سنة، ربة منزل، وزوجة المتوفي الثاني المدعوة رشا ش ، 38 سنة، ربة منزل، أقرتا بمضمون الفحص، ولم تتهما أحدًا بالتسبب في الحادث.

تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3989 جنح مركز تمي الأمديد لسنة 2021، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

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