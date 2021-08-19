الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول الطعن على قرار حل اتحاد كرة اليد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام نصر، لإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، لانتفاء القرار الإدارى. 

وتعود بوادر الأمر إلى قرار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة تضم 8 أفراد برئاسة محمد أمين، رئيس منطقة الشرقية لكرة اليد، وأيمن صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعاصم السعدني المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى خماسي المجلس السابق بعد إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام، وهم: مؤمن صفا ونبيل خشبة وعبده عبدالوهاب والدكتور محمود العدل وعمرو فتحي، وتم إسناد مهمة أمين الصندوق إلى نبيل خشبة بدلًا من مؤمن صفا أمين الصندوق السابق.

وأرسل مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.

وجاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة عدم قبول الدعوى

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