الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل خطة قناة السويس لتأمين عبور «إيفر جيفين» للمجرى الملاحى

السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس

كشفت مصادر بقناة السويس عن استعداداتها لعبور سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين"، التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، واستمر جنوحها 6 أيام.

وأكدت المصادر وجود استعدادات مكثفة لتأمين عبور السفينة، مشيرة إلى أنه سيصاحبها قاطرتان، واحدة أمامية والأخرى في الخلف، لتوجيه السفينة منذ دخولها المجرى الملاحي لقناة السويس، وحتى عبورها، مع طاقم إرشاد على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التوجيه الراداري بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة لضمان سلامة العبور.

فيما أكدت مصادر أن سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفين» في طريقها لمدينة بورسعيد لعبور قناة السويس مجددًا، وذلك تأكيدًا على قدرة قناة السويس على استيعاب عبور السفن بكافة أحجامها.

وكانت السفينة قد عبرت المجرى الملاحي يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 30 يوليو، فيما استكملت رحلتها إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا في 4 أغسطس الجاري، بعد تأخر 4 أشهر ونصف الشهر من رحلتها، لتعود مجدداً للمجرى الملاحي .

وكانت مصادر قد كشفت، لـ"الدستور"، عن أن الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي، لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقت وقوع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية- مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتعد "إيفر جيفين" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

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