رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يعقد اجتماعا مع مديري عموم الإرشاد بالمحافظات

اجتمع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومديري عموم الإرشاد الزراعي، بمحافظات الدلتا، وذلك بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي.

وقال الدكتور علاء عزوز إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف دور الإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لتوعية المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم، والمعلومات الإرشادية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم.

وأشار عزوز إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مستمرة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، لمتابعة تنفيذ التكليفات، وتحديد المهام بصفة مستمرة، والوقوف على أي مشكلات أو عوائق في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها: منظومة تحديث الري، وأهمية زيادة توعية المزارعين بالمحافظات المختلفة، للتحول إلى نظم الري الحديث، حيث تم استعراض الفوائد التي تعود على المزارعين زيادة إنتاجيتهم، وتوفير الوقت والمجهود، وتوفير مياه الري المستخدمة في الزراعة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مما يساهم في زيادة دخول المزارعين.

وأشار عزوز إلى ضرورة متابعة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم كافة سبل الدعم لها، وسرعة تسليم المواقع التي تم تحديدها للمبادرة الى الجهات المنفذة، ومتابعة أعمال التنفيذ والإنشاء أول بأول.

كما شدد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على سرعة الاستعداد للموسم الجديد لجمع وتدوير قش الأرز، نظرا لما له من فوائد اقتصادية وبيئية، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات التوعية بالتغيرات المناخية ومواجهة تأثيراتها السلبية على الزراعة والانتاج النباتي والحيواني، وأهمية التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، للحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات.

وتابع عزوز إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالمشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة والخاص بمراكز تجميع الألبان، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين والمربين والعاملين في هذا المجال، لافتا الى اهمية توعية المربين بهذا الشأن، لضمان حصول المواطن على كوب لبن صحي ومفيد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية الاستفادة المثلى من المراكز الإرشادية بالقرى والمحافظات المختلفة، وتحقيق دورها التي تم إنشاؤها من أجله، لتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشاد للمزارعين، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للمراكز الإرشادية غير المستغلة بعد حصرها، تمهيدا للاستفادة منها، لافتا الى اهمية التوسع ايضا في الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإرشاد الزراعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، لتوصيل التوصيات الفنية الحديثة والمستمرة للمزارعين، بشكل سريع، وذلك فضلا عن وسائل الإرشاد الزراعي، من حملات إرشادية وحقول حقلية، وأيام الحقل، وأيام الحصاد، والمدارس الحقلية، والمرور الدوري والمستمر على المزارعين في الحقول.

كما اشتملت الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، التوسع في نشر الممارسات الزراعية الحديثة، واستخدام الميكنة الزراعية، والتوسع في خدمات الدعم الإرشادي والفني للمزارعين، والتوعية بالمشروعات الزراعية الكبرى، والمبادرات التي تدعمها الدولة والتي تعود بالنفع على المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.