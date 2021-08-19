صدقي صخر شقيق إنجى المقدم في «دليلك الذكي للطلاق»

أنضم الفنان صدقي صخر لفريق عمل مسلسل “دليلك الذكي للطلاق”، وبدأ تصوير مشاهده، التى يجسد فيها شخصية “إسماعيل” شقيق إنجي المقدّم بطلة العمل.



وتدور أحداث «دليلك الذكي إلى الطلاق» المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها الأكثر مبيعًا، لكنها تخفي أمر انفصالهاعن زوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا.



يتكون المسلسل من 45 حلقة، ومن المقرر إطلاقه على منصة شاهد vip، بطولة إنجي المقدم، صدقي صخر، إنجي أبو زيد، هيدي كرم، جيهان الشماشرجي، عمر الشناوي، وهو من إنتاج سالي والي، وإخراج مصطفى أبو سيف.



كان صدقي صخر قد شارك مؤخرًا في فيلمين قصيرين وهما الحفرة وأقولك على سر، وينتظر حاليًا الإعلان عن عرضهما خلال هذا العام، كما أطلق صدقي منذ أسابيع كليب جديد لأغنية بيض بالعجوة، ليبرز تعدد مواهبه ويغني ويعزف على 6 ألات مختلفة، الكليب من إنتاج OffBeat والتي تهتم بصناعة المحتوى والمزج بين المزيكا والموضة والسينما.



لمع نجم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين"، وأيضًأ مشاركته في البودكاست الأول من نوعة باللغة العربية "مضلة صقر" كما شارك في الفيلم القصير "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، وكان الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.



واشتهر بأدواره في مسلسلات "100 وش" الذي حقق نجاح كبير في رمضان و"وليه لأ" المسلسل الداعم للمرأة والذي يتطرّق إلى قضايا هامة، وأيضًا "في كل أسبوع يوم جمعة"، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.



بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز في الخامسة عشر، كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣.

اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة ابو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة ادوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني". هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.