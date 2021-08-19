الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا: جاري تنفيذ 180 مشروعا لدعم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

أجتماع محافظ المنيا
أجتماع محافظ المنيا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جاري تنفيذ 180 مشروع لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي 49% من إجمالي 219 مشروع، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 26 مشروعا من إجمالي 32 مشروع بمجمعات الخدمات، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 192 قرية و 757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة، في ظل الاهتمام بقرى الريف المصري.

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أجتماع محافظ المنيا 

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

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أجتماع محافظ المنيا 

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، والتي تشمل قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – ومجمعات الخدمات)، مشيراً إلى أنه يتم متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

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أجتماع محافظ المنيا 

أشاد المحافظ، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في ي المشروع القومي "حياة كريمة" وحرصهم الشديد على المشاركة الفعالة بحضور الاجتماعات الدورية والتي يتم عرض ومناقشة نسب ومعدلات التنفيذ، والمساهمة في إيجاد حلول سريعة وتذليل العقبات، مؤكدا على التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

أجتماع محافظ المنيا
أجتماع محافظ المنيا
أجتماع محافظ المنيا
أجتماع محافظ المنيا
أجتماع محافظ المنيا
أجتماع محافظ المنيا
محافظ المنيا 180 مشروعا لمدشبكات المياه والصرف الصحي 26 مجمع خدمي ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة أسامة القاض

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