الفلبين تسجل ثانى أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، 14895 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثاني أعلى زيادة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات بلغ 1.79 مليون، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 30881 بعد تسجيل 258 وفاة جديدة اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أمس الأربعاء، تسجيل 11 ألفًا و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في الفلبين منذ تفشي الفيروس إلى مليون و776 ألفًا و495 إصابة مؤكدة، من بينها 105 آلاف و151 حالة نشطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت الفلبين 161 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 30 ألفًا و623 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 11 ألفًا و628 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و640 ألفًا و721 شخصًا حتى الآن.

وكان رئيس تنفيذ سياسات مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومسئول توزيع اللقاحات بالفلبين كارليتو جالفيز جونيور، قد أعلن أن بلاده ستتلقى ما يقرب من ستة ملايين جرعة إضافية من القاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أيام.

- ترتيب الدول حسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.