الآن.. تسجيل الرغبات من رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق من أكثر الكلمات التي تحظى بنسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل رغبات الطلاب وطرق التعرف على نتيجة ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد.

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021 رغبات التسجيل للكليات

تستخدم وزارة التعليم العالي النظام الإلكتروني في تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة لتوزيعهم على الكليات والمعاهد المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا) منذ قرابة 10 سنوات، حيث يتم الترشيح وفقا لمجاميعهم التي حصلوا عليها والتوزيع الجغرافي تقليل التغريب، حيث يطلب الموقع الإلكتروني تغذيته بالمعلومات من اسم الطالب ورقم جلوسه ومجموعه وشعبته الدراسية ومحل سكنه، فيوضح للطالب كافة الكليات والمعاهد المتاحة له والتي يمكن أن يختار من بينها لتسجيل 72 رغبة و لا يمكن حفظ استمارة الترشيح الإلكترونية إلا عقب استيفاء كافة الرغبات.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة خلال التنسيق 2021

يمكن بهذه الخطوات الإلكترونية تسجيل طلاب الثانوية العامة 2021 رغباتهم في المرحلة الأولى والبالغ عددهم 118280 طالب بالشعبتين العلمية والأدبية وذلك للالتحاق بالكليات للعام الدراسي القادم (2021-2022) :-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا التقرير ( من هنا)

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملا (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب

كتابة المدرسة الثانوي المقيد بها الطالب

كتابة المجموع الذي حصل الطالب في الثانوية العامة

الضغط على زر استكمال

ظهور قائمة بها الكليات المتاحة للطالب يمكن الاختيار منها

يختار الطالب 72 رغبة

الضغط على زر الحفظ

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بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الجامعات

كيفية التعرف على نتيجة الترشيح للكليات والمعاهد 2021

يمكن لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة معرفة نتيجة ترشيحهم للكليات والمعاهد المصرية للعام الدراسي المقبل 2021-2022 من خلال رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021، حيث يدخل الطالب بياناته ويضغط على زر الاستعلام فتظهر له الكلية أو المعهد الذي تم الترشيح له فيطبع بطاقة الترشيح ويبدأ تقديم أوراقه.