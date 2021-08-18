موسيمانى يرقص بعد الاقتراب من خسارة الدورى (فيديو)

في تصرف غريب من بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، نشر مقطع فيديو له وهو يرقص، أثناء تدريبه لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، بعد ساعات من تعادل «المارد الأحمر» مع طلائع الجيش سلبيًا، والاقتراب بشدة من خسارة بطولة الدوري الممتاز.



ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره «موسيماني» على حسابه بموقع «تويتر»، جماهير فريق «سلتيك بلومفونتين» الجنوب إفريقي وهم يغنون لمدرب الأهلي الحالي، أثناء مباراة لفريقهم ضد صن داونز، وهو ما استقبله مدرب الأهلي الحالي بالرقص على صوت تشجيع المنافس.



ونشر «موسيماني» الفيديو وعلق عليه قائلًا: «كيف يمكن لشخص أن ينسى هذه اللحظات؟»، الأمر الذي أثار غضب جمهور الأهلي، خاصة أن ما نشره «موسيماني» جاء بعد ساعات من تعادل الأهلي مع طلائع الجيش، واقترابه من خسارة بطولة الدوري لصالح الغريم التقليدي الزمالك، بعد اتساع فارق الصدارة إلى 4 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية الدوري.



وكتب حساب يدعى «معتصم أبوعاطف»: «أنت حاليًا مدرب الأهلي.. هل تتذكر هذا؟!.. ألم تشعر بحزن جمهور الأهلي؟.. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الماضي.. ركز مع فريقك واترك هذه الأشياء غير المفهومة».



وقال أحمد جاد موجهًا حديثه لمدرب الأهلي: «لا توجد مشكلة في أن تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن التوقيت سيئ ومستفز لمشجعينا.. لقد خسرنا للتو لقب الدوري إذا لم تلاحظ!».

ولم يختلف مازن عبدالحق، الذي انتقد «موسيماني» بشدة، قائلًا «يبدو أنك تحب (الشو) ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا تهتم بعملك ونادينا.. أعتقد أنك لا تستحق دعم جمهور الأهلي».



واتفق معهم مروان هشام الذي قال: «لديك كل الحق في نشر أي شيء على حساباتك الرسمية، ولكن أعتقد أن نشر شيء كهذا بعد تعادل أمس وخسارة الدوري المصري لأول مرة منذ 7 سنوات هو عدم احترام لجمهور الأهلي»، داعيًا المدير الفني للأهلي إلى التركيز في الأهداف المقبلة للفريق وتعاقداته الجديدة.



ودعا محمد صلاح مدرب صن داونز السابق إلى ترك الأهلي والعودة إلى جنوب إفريقيا من جديد، قائلًا: «أتمنى أن تذهب إلى هناك (جنوب إفريقيا) وتتركنا، لأننا سئمنا منك ومن أخطائك منذ اليوم الأول لك هنا.. يرجى العودة إلى هناك، لقد كنت مدربًا جيدًا كما يقولون، فلتذهب إذن».



ومع الهجوم المتواصل من جمهور الأهلي، اضطر «موسيماني» إلى محاولة التخفيف من وطأة ما نشره، فكتب: «واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية.. كل شيء يحدث لسبب ما، ربما هناك أشياء أكبر قادمة لنا».



وبعدها بدأ في نشر مجموعة من التغريدات المؤيدة له من قبل جمهور الأهلي، من بينها صورة نشرها مصطفى فؤاد هريدي لتتويج الأهلي بالنسخة السابقة من بطولة الدوري، وكأس مصر، وبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي، ثم علق عليها بقوله: «شكرًا لتذكيري بما حققناه خلال 11 شهرًا ماضية، لقد بعثت بداخلي طاقة إيجابية للوقوف والبحث عن مزيد من البطولات».