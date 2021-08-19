دراسة: تناول الأسماك يقلل 50% من خطر الإصابة بالسرطان

تزعم الدراسة أن تناول نصف حصة من سمك السلمون كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بحوالي 50٪، حيث أكد عدد من الباحثون من جامعة "هارفرد" إن تناول ما يكفي من فيتامين "د" في نظامك الغذائي يمكن أن يقيك من الإصابة بسرطان الأمعاء قبل بلوغ سن الخمسين.

ووفقًا لما ذكره تقرير "ديلي ميل" البريطاني، إن استهلاك 300 وحدة من المغذيات كل يوم من أو ما يعادل ثلاثة أكواب من الحليب، أو 60 جرامًا فقط من سمك السلمون - قد يقلل من خطر إصابتك بمقدار النصف تقريبًا.

ويقول الخبراء إن النتائج قد تدفع الأطباء في نهاية المطاف إلى التوصية للشباب باستهلاك المزيد من "فيتامين أشعة الشمس"، حيث تتبع البحث الممول من الحكومة الأمريكية 94000 امرأة لمدة 25 عامًا، واستجوبهن كل عامين حول نظامهن الغذائي وصحتهن.

ويحافظ فيتامين د على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويتكون بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ولكن طوال فصلي الخريف والشتاء ، توصي NHS البالغين بتناول مكملات 400 وحدة دولية يوميًا من فيتامين "د".

وتشمل المصادر الغذائية الأسماك الزيتية، حيث تحتوي حصة 100 جرام على حوالي 526 وحدة، فعادةً ما يكون حليب البقر المشروب حول العالم غنيًا بفيتامين "د".

فيتامين "د".. حل جيد وفعال للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان

لاحظ علماء جامعة هارفارد أن تناول فيتامين "د" من مصادر الغذاء مثل الأسماك والفطر والبيض والحليب قد انخفض في العقود القليلة الماضية، فقد حدد الباحثون، من معهد "دانا فاربر" للسرطان أيضًا ، 111 حالة إصابة بسرطان القولون تحت سن الخمسين.

كما اكتشف الأكاديميون أيضًا 3317 حالة من الأورام الحميدة في الأمعاء، وهي نمو صغير على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة أو المستقيم يمكن أن تصبح سرطانية.

وكان الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالمغذيات أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الفيتامين من خلال المكملات.