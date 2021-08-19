دراسة: تزايد الطلب على جراحات التجميل بعد فيروس كورونا

مع أوامر الحكومات بالبقاء في المنزل التي تركت الكثيرين يتحسرون على ظهور كاميرا الويب الخاصة بهم ، شهد جراحو التجميل انتعاشًا في الطلب على الإجراءات مع إعادة فتح مكاتبهم.

وصرحت الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل في وقت سابق أنه كان هناك زيادة علي طاب جراحات التجميل.

وتصدر تكبير الثدي وشفط الدهون قائمة الإجراءات الأكثر شيوعًا، وفقًا لاستطلاعات مكاتب جراحي التجميل من جميع أنحاء البلاد التي جمعتها الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع health line

أكثر الجراحات التجميلية التي تصدرت القائمة

تشير البيانات ىالقادمة من أطاء التجميل إلي حصول ملايين من الأشخاص حول العالم على حقن البوتوكس وتكبير الثدي كل عام، خاصة بعد أوامر صارمة بالبقاء في المنزل في مارس وأبريل، 2020 واستأنفت العديد من المستشفيات ومكاتب الأطباء في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين هذه الإجراءات الاختيارية، لاسيما في الأماكن التي تكون فيها معدلات الإصابة مستقرة نسبيًا.

ووفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي التجميل أفاد 55 ٪ من جراحي التجميل أن حقن البوتوكس كانت العلاج الأكثر شيوعًا أثناء طلب الإقامة في المنزل، تليها تكبير الثدي كان الطلب بنسبة 40 ٪ .

أكثر جراحات التجميل طلبا في 2019

ويتوافق الأقبال على جراحات التجميل الحالي مع اتجاهات الجراحة التجميلية السابقة حيث كانت حقن البوتوكس وتكثيف الثدي هي الإجراءات الأكثر شيوعًا في عام 2019 للفئتين غير الجراحية والجراحية على التوالي، تم إجراء ما يقرب من 8 ملايين حقنة بوتوكس ونحو 300000 عملية تكبير للثدي العام الماضي.

سبب الأقبال علي هذه الجراحات

ويبدو الأمر كما لو كان هناك هذا الطلب المكبوت على الجراحة تكبير الثدي ، ورفع الثدي، وشد البطن، والذي ظهر بعد الجائحة، فبعض الأشخاص يشاهدون أنفسهم علي zoom ويريدون فقط أن يشعروا بتحسن.

وعلى الرغم من أن التوقعات السابقة بظهور تطبيق zoom كانت تتوقع المساعدة في تخفيف بعض الطلب على الزيارات لعيادة الاطباء، إلا أن هناك بعض الإجراءات والاستشارات التي يجب إجراؤها شخصيًا التي أوضح جراحو التجميل أنه يمكن القيام بهذه الزيارات بأمان أثناء مراعاة الاجراءات الإحترازية.