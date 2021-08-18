الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يتسلم مقترحًا من الترويكا بتكوين آلية لمراجعة وتقييم اتفاق السلام

حمدوك
حمدوك

تسلم رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، مقترحًا مقدمًا من مجموعة دول الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) بتكوين آلية للمراجعة وتقييم الأداء لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الأربعاء، مع مبعوثي دول الترويكا، حيث أشاد حمدوك بجهود دول الترويكا في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وبحث اللقاء المقترح المقدم من مجموعة دول الترويكا، وأكد حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام.

ورحب رئيس مجلس الوزراء السوداني بالمقترح، لافتًا إلى أنه سيطرحه على أطراف عملية السلام.

من جانبهم، أكد مبعوثو دول الترويكا التزام دولهم بدعم مسيرة السلام في السودان، داعين الحكومة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفى وقت سابق، وقّعت دول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج)، بصفتها شاهدًا وضامنًا على اتفاقية جوبا للسلام، التي أبرمت بين الحكومة الانتقالية في السودان، وعدد من الفصائل المسلحة في أكتوبر الماضي، في حين تعول الأطراف السودانية على الدعم الدولي لتنفيذ استحقاقات السلام على أرض الواقع.

وجرت مراسم التوقيع بقاعة الصداقة في الخرطوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء، وقادة عملية السلام، ومبعوثو دول الترويكا، والبعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالبلاد.

فيما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه في القصر الجمهوري بالخرطوم مع وفد مجموعة دول الترويكا، برئاسة المبعوث الأمريكي دونالد بوث، ومبعوث بريطانيا بوب فيرويدز، والنرويجي إندري ستيانسن، أن توقيع الترويكا، يعد خطوة في طريق انفتاح السودان على المجتمع الدولي، مشيدًا بالجهود الكبيرة لـ(الترويكا) في دعم الفترة الانتقالية، وتعزيز مسيرة السلام والاستقرار بالبلاد.

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