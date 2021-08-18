رئيس مدينة بورفؤاد يحدد 50 جنيهاً لـ«الشمسية و4 كراسي وترابيزة»

بعد ارتفاع الأسعار..

تلقي اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد شكاوى متعددة من المصطافين بزيادة كبيرة في أسعار الشماسي وكراسي البحر، وذلك استغلالاً من البعض للمصطافين.

وجه «عامر»، بتوحيد الأسعار لجميع الكافيتريات المتواجدة علي شاطئ بورفؤاد، علن أن يكون الـ«شمسية و4 كراسي وترابيزة» بمبلغ 50 جنيهاً، مؤكداً أنه لا يتم تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل دخول الشاطئ .

وصرح «رئيس المدينة»، أنه لن يتم السماح بابتزاز واستغلال المواطنين ورواد الشواطئ، مؤكداً أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل من يثبت استغلاله للمصطافين، موجهاً بضرورة الإلتزام بالسعر الموحد.

وناشد جميع المصطافين من أهالي المدينة وخارجها بعدم دفع أي مبالغ إضافية غير المعلنة، وكذلك عدم الخضوع لأي صورة من صور الإبتزاز، وفي حالة التعرض لأي استغلال ضرورة الإبلاغ عنها على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة بورفؤاد على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسوف يتم التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفعيل الجزاءات مع عرضها عبر الصفحة لتكون رادعاً لأي مخالف للتعليمات .



وكانت قد شهد شاطئ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إقبالاً ضعيفاً من المصطافين، وذلك بالرغم من إرتفاع درجات الحرارة، في ظل زيادة حدة الرياح وارتفاع الأمواج.

منعت الأمواج المرتفعة نسبياً الأهالي من النزول إلي بحر بورسعيد، وفظل الأهالي التواجد على الشاطئ للاستمتاع بالهواء والرمال، وممارسة الألعاب الشاطئية.

انخفضت الأسعار بشكل كبير حيث بلغ سعر الشمسية والـ 4 كراسي 25 جنيهاً، وذلك بدون رسوم لدخول الشاطئ، لتكون التكلفة الإجمالية للفرد 5 جنيهات.

تبلغ مساحة شاطئ بورسعيد 9 كيلو متراً يمكن للمواطن الإستمتاع بهم بالمجان، ويعد الشاطئ من أفضل الشواطئ نظافة، وكذلك تتوافر به خدمات الأدشاش ودورات المياه، بجانب خدمات النظافة والإنقاذ.